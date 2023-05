Al via il turno di ballottaggio in 41 Comuni, occhi puntati su Brindisi

I seggi sono aperti dalle 7 di stamattina per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno delle comunali in Sicilia e Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15.

Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.

Si vota anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri

Il candidato di centro-sinistra a Brindisi è Roberto Fusco (13.579 voti, 33,32 per cento al primo turno). Quello di centro-destra è Giuseppe Marchionna (17.933 voti, 44 per cento al primo turno). Calata di big in quest giorni, da Gasparri a Tajani con Mauro D’Attis, coordinatore pugliese, per il centrodestra, a Giuseppe Conte per il centrosinistra.

Dopo l’esito della tornata elettorale nel capoluogo pugliese, si potrebbero aprire un tavolo sia nel centrosinistra che nel centrodestra in vista delle elezioni a Foggia in autunno.