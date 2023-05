Foggia, l’associazione Thalassemie in piazza per la Festa del Volontariato

Foggia, 28 maggio 2023. Per tutto il weekend l’isola pedonale del capoluogo dauno è stata la soleggiata cornice della Festa del Volontariato, giunta alla sua sedicesima edizione grazie all’impegno del CSV di Foggia.

Tra le numerose Associazioni ed Onlus anche l’associazione ‘A.T.E. OdV – Foggia’ (Associazione Thalassemie ed Emoglobinopatie), nata con l’esigenza di dare voce e rappresentare i pazienti impegnati a dover affrontare le problematiche cliniche – e non – connesse a una malattia rara chiamata Thalassemia, Anemia Mediterranea o Morbo di Cooley.

Per l’associazione, presieduta dal dott. Mario Tateo relatore in uno dei dibattiti pubblici svoltisi nel padiglione centrale allestito dal CSV, la due giorni di festa ha fornito l’occasione per fornire alla cittadinanza informazioni utili sulle modalità di accesso ai test per la microcitemia e per rimarcare la mission associativa.

Ovvero quella di raggiungere una sempre maggiore e migliore inclusione sociale e lavorativa delle persone talassemiche attraverso incontri periodici a tema (anche con la partecipazione di esperti delle varie professionalità), laboratori, classi di e-learning, seminari scientifici in presenza e da remoto nonché corsi professionali mirati o progetti associativi che facilitino l’inserimento lavorativo dei pazienti.

“Occasioni pubbliche di questa portata” ha spiegato Mario Tateo “hanno l’utilità, per l’associazione ‘A.T.E.’ di facilitare l’interlocuzione con i cittadini e con le istituzioni, al duplice fine di rimarcare la grande importanza della donazione del sangue, poiché i pazienti talassemici hanno un periodico bisogno di trasfusioni, e di sensibilizzare politica e macchina istituzionale a collaborare a migliorare il servizio di cura ai pazienti stessi per migliorarne la qualità di vita. Tra i prossimi interventi migliorativi in questa direzione, vi è la consegna delle nuove poltrone al centro trasfusionale”.

Fondamentale, pertanto, la buona pratica della donazione del sangue, come ha evidenziato nel suo intervento il presidente Tateo.

“Nei mesi estivi l’emergenza sangue è una triste consuetudine e nel trimestre vacanziero si fronteggia a fatica la necessità di approvvigionamento.

E’ fondamentale che prima di partire per le vacanze i cittadini si rechino a donare. Si tratta di un gesto indolore per chi lo compie ma meravigliosamente grande per chi, suo malgrado, ne beneficia. Il Centro Trasfusionale di Foggia, presso il Policlinico Riuniti, è aperto per le donazioni dalle 8.30 alle 11 tutti I giorni tranne la domenica. “