Tifoso del Foggia e attivista dello sport in città, addio a Giuseppe Roberto

Foggia, 28 maggio 2023. La morte improvvisa di Giuseppe Roberto presidente di eSportiamo Foggia, 57 anni, un contenitore per la valorizzazione dello sport in Capitanata, è stato un lampo improvviso per la città.

Tifoso rossonero, fino al giorno prima parlava sui social di cori, di sostenitori della squadra di calcio in ogni circostanza e categoria.

Si era occupato del bando per Pantanella quando uscì il bando nel 2017 e dopo decenni di abbandono della struttura. “Vogliamo che rimanga pubblico, per tutti”, disse a Stato Quotidiano prima che la concessione se l’aggiudicasse per 8 anni il consorzio Consport di Antonello De Leonardis. “I ragazzi giocano a basket nonostante tutto, qualcuno ha portato lì un canestro”, diceva nelle more dell’avvio lavori di cui non ha potuto vedere gli esiti.

Con Esportiamo Foggia ha stilato una serie di report di strutture comunali, quelle fruibili, quelle concesse ai privati, quelle in stato di degrado secondo la mission, “diffusione della cultura sportiva, delle giornate da dedicarvi e come organizzarle”.

Questo prima ancora che la sensibilità sul tema si diffondesse capillarmente attraverso le segnalazioni social e l’attivismo di comitati e associaizoni.

“Non voglio e non posso crederci che non ci sei più all’improvviso- scrive il suo amico, il dottor Francesco Niglio-. La tua passione sportiva e l’amore per il Foggia era intrisa di un sentimento profondo. Stasera la curva- ieri co Foggia Crotone, ndr- senza di te sarà incredibilmente vuota….Riuscivi a coniugare sport ed altruismo come pochi. Sarai anche tu sempre l’emblema della positività di questa città e quando ho saputo una lacrima è scesa sul mio volto. Riposa in pace e da lassù la tua passione per il Foggia sarà sempre con noi”.

I funerali si terranno lunedì 29 maggio alle ore 10 nella chiesa del Carmone nuovo.