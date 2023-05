Tragedia a Troia: scontro auto – 2 moto: 3 vittime (FOTO)

Foggia – Nel pomeriggio si è verificato un gravissimo incidente stradale lungo la statale 90, nelle vicinanze di Troia, nel Foggiano, con un bilancio tragico di tre persone decedute.

Secondo le informazioni disponibili, l’incidente ha coinvolto un’automobile e due motociclette.

Attualmente, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 stanno intervenendo sul luogo dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulle strade italiane in poche ore, dopo i due avvenuti questa notte a Perugia e Gubbio, in Umbria, in cui hanno perso la vita 4 giovani.