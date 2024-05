Bilancio di Mandato 2018-2023: Camera di Commercio di Foggia presenta i risultati

Domani alle ore 12, presso la sala Consiglio della Camera di Commercio di Foggia, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del bilancio di mandato 2018-2023. L’incontro rappresenta un momento cruciale per fare il punto sui risultati ottenuti dall’Ente camerale nel corso della consiliatura uscente e per delineare le prospettive future dell’istituzione.

La Camera di Commercio di Foggia, in questi cinque anni, ha affrontato numerose sfide e portato avanti molteplici iniziative volte a supportare il tessuto economico locale. Durante la conferenza stampa, i rappresentanti dell’Ente illustreranno nel dettaglio le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e i progetti ancora in corso.

Tra i principali risultati conseguiti, verranno evidenziati i seguenti punti:

Sostegno alle imprese locali: La Camera di Commercio ha messo in atto diverse misure per sostenere le piccole e medie imprese del territorio, con particolare attenzione ai settori maggiormente colpiti dalla crisi economica e dalla pandemia. Sono stati erogati contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di consulenza per aiutare le imprese a superare le difficoltà.

Digitalizzazione e innovazione: Un altro punto focale dell’attività camerale è stato il supporto alla digitalizzazione delle imprese. Attraverso programmi di formazione, workshop e incentivi economici, molte aziende hanno potuto avviare processi di innovazione tecnologica, migliorando la propria competitività sul mercato.

Promozione del territorio: La valorizzazione del territorio foggiano è stata una priorità. Sono state organizzate fiere, eventi e campagne promozionali per mettere in luce le eccellenze locali, favorendo l’attrazione di turisti e investitori.

Formazione e sviluppo delle competenze: La Camera di Commercio ha investito molto nella formazione professionale, collaborando con istituti scolastici e università per creare percorsi formativi in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Ciò ha permesso di migliorare l’occupabilità dei giovani e di rispondere alla domanda di competenze specializzate delle imprese.

Sostenibilità ambientale: L’Ente ha promosso numerose iniziative a favore della sostenibilità ambientale, incentivando pratiche ecocompatibili nelle imprese e supportando progetti di economia circolare.

Nel corso della conferenza stampa, saranno presenti i principali rappresentanti della Camera di Commercio di Foggia, tra cui il presidente, il segretario generale e alcuni membri del consiglio direttivo. Inoltre, interverranno esponenti delle associazioni di categoria, delle istituzioni locali e delle imprese del territorio, che porteranno la loro testimonianza sull’impatto delle attività camerali.

L’incontro sarà anche un’occasione per discutere delle sfide future e delle strategie da adottare per continuare a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Tra i temi che verranno affrontati, ci saranno la necessità di potenziare le infrastrutture locali, l’importanza di attrarre nuovi investimenti e il ruolo della formazione continua per rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro.

La presentazione del bilancio di mandato rappresenta, quindi, un momento di trasparenza e confronto, in cui la Camera di Commercio di Foggia intende rendere conto alla comunità del proprio operato e raccogliere suggerimenti e indicazioni per migliorare ulteriormente il proprio servizio.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti gli interessati, in particolare agli operatori economici, alle istituzioni, ai media e ai cittadini che desiderano conoscere da vicino l’attività dell’Ente e contribuire con le proprie idee e proposte.