Calcio. Cessione Foggia, Episcopo conferenza a Palazzo di Città (VIDEO ESCLUSIVO)

Foggia, 27 maggio 2024 – Importante Punto Stampa stamani riguardante la situazione del Calcio Foggia 1920. La sindaca Maria Aida Episcopo, insieme agli assessori competenti, ha illustrato i dettagli relativi alla possibile vendita della storica società calcistica. L’incontro con la stampa ha rappresentato un’occasione cruciale per chiarire le dinamiche e le prospettive future del club, coinvolgendo sia la cittadinanza che gli appassionati del calcio locale.

La sindaca Episcopo ha affrontato il tema della vendita del Calcio Foggia 1920, spiegando le ragioni dietro questa scelta e le possibili conseguenze per la squadra e la comunità. Gli assessori al ramo hanno fornito ulteriori dettagli sulle trattative in corso e sui potenziali acquirenti, garantendo la massima trasparenza in un momento così delicato per il futuro della squadra.