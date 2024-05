Domenico La Marca: “Migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini nella zona dei comparti CA”

In questi giorni ho visitato la zona dei “Comparti CA” insieme ad alcuni candidati consiglieri residenti e ho incontrato i cittadini di quel pezzo di nuova città. Questi, dopo aver coltivato a lungo il sogno di una casa in un contesto urbano all’avanguardia, si trovano ora a fronteggiare varie problematiche che incidono negativamente sulla qualità della vita.

