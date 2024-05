Foggia. “Una doverosa premessa: la sindaca Maria Aida Episcopo è stata, prima informalmente il 6 maggio scorso attraverso un comunicato stampa e poi formalmente nei giorni successivi attraverso uno scambio di pec, investita dal Presidente del Calcio Foggia 1920, Nicola Canonico, del mandato di facilitatore nella ricerca di eventuali imprenditori interessati a rilevare il pacchetto di quote azionarie in suo possesso. Ha svolto il ruolo richiesto con discrezione e responsabilità, insieme agli assessori al ramo e al Capo Gabinetto che l’hanno assistita in questa delicata vicenda, e ha costantemente informato la Commissione consiliare Cultura e Sport in parallelo all’invio di comunicati agli organi di informazione, ferma restando l’assoluta riservatezza su dati sensibili”.

Lo dice in una nota Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia.

“Ieri sera alle 21, al termine dell’ennesimo meeting dedicato alla situazione della società rossonera, si è deciso di convocare un ‘punto stampa’ presso l’Ufficio Gabinetto- Sala Giunta di Palazzo di Città, ed è stato inoltrato l’invito alle testate giornalistiche locali.

Il ‘punto stampa’, dedicato prettamente ai giornalisti -presenti la sindaca Episcopo, gli assessori Di Molfetta e Frattarolo e il capogabinetto Marchitelli-, aveva l’obiettivo di illustrare sinteticamente l’attività e il ruolo ricoperto in queste settimane, e di fornire gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, nell’avvicinarsi della scadenza del termine ultimo per l’iscrizione del Calcio Foggia 1920 al prossimo Campionato 2024/25 di Lega Pro.

Sono arrivati tutti i giornalisti invitati, con relativi operatori, e personale della Digos per garantire la sicurezza: chiunque era presente, o abbia seguito una diretta social dell’appuntamento o visto qualche immagine e fotografia, si è potuto perfettamente rendere conto del numero di persone convenute e della necessità di permettere a giornalisti e operatori di svolgere al meglio il loro lavoro, prezioso per tutta la comunità.

Per questo, e non per un gravemente offensivo “analfabetismo istituzionale”, i consiglieri comunali e gli altri assessori non hanno avuto accesso al ‘punto stampa’: per non affollare ulteriormente una Sala dove l’attenzione era tutta mirata alle comunicazioni da fornire e non agli spettatori eccellenti di circostanza. D’altronde lo stesso schema comunicativo si conferma al Governo, in Parlamento e negli altri Enti locali.

Gli stessi consiglieri comunali, a cominciare da Nunzio Angiola, erano stati informati in anticipo che la sindaca e gli assessori al termine dell’incontro con la stampa si sarebbero recati immediatamente in Commissione Cultura e Sport -aperta a tutti- per fornire un più dettagliato e circostanziato resoconto anche ai gruppi politici, interessati o meno: circostanza puntualmente avvenuta. Il Presidente della Commissione, infatti, era già stato notiziato in prima mattina, e ne ha fornito una plateale conferma nella seduta odierna di Consiglio comunale. E sempre il consigliere Angiola non si è neanche affacciato, in quella sede: un’assenza “parlante”, la sua.

Respingiamo quindi al mittente qualsiasi tentativo esibitivo di strumentalizzare quanto accaduto, dettato dalla responsabilità nell’operare al servizio della comunità e non dal voler partecipare a passerelle mediatiche; e le accuse di “gestione autocratica” che sono lontanissime dal modo di intendere e vivere il ruolo a me attribuito dai cittadini.