Manfredonia, 2 giugno 2024 – Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, farà tappa a Manfredonia domenica 2 giugno 2024. L’atteso evento si terrà alle ore 20:30 in Piazza Stella, dove Conte terrà un comizio a sostegno della candidatura di Antonio Tasso a sindaco di Manfredonia.

L’ex Presidente del Consiglio, che ha guidato il paese durante due governi distinti, è ora in prima linea per sostenere i candidati locali del Movimento 5 Stelle nelle elezioni amministrative. La presenza di Conte a Manfredonia rappresenta un segnale forte dell’importanza che il Movimento attribuisce a queste elezioni comunali, e un chiaro sostegno al candidato Antonio Tasso, sostenuto dalle liste MOVIMENTO 5 STELLE, AGIAMO TASSO SINDACO, SIPONTUM, ANTONIO TASSO SINDACO, NOI SIAMO MANFREDONIA.

Antonio Tasso, candidato a sindaco di Manfredonia, ha esperienza politica da parlamentare. La sua candidatura è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori locali del Movimento 5 Stelle e delle 4 liste collegate. Tasso ha promesso di lavorare per una Manfredonia più giusta, trasparente e partecipata.

Durante il comizio, Conte affronterà temi cruciali per la città di Manfredonia, tra cui lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e la lotta alla criminalità. È atteso un discorso carico di passione, in cui non mancheranno riferimenti alle sfide nazionali e internazionali che l’Italia sta affrontando, e come queste si riflettano a livello locale.

L’incontro sarà un’opportunità per ascoltare direttamente dalla voce del leader del Movimento 5 Stelle le proposte e le visioni per il futuro della città, e per i cittadini di esprimere le loro preoccupazioni e speranze.

L’appuntamento è dunque per domenica 2 giugno alle ore 20:30 in Piazza Stella.