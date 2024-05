“Mi fa piacere che il mio canale di comunicazione e contatto “La tua voce per Manfredonia” abbia stimolato, con un processo di emulazione e plagio, la campagna elettorale di un altro candidato sindaco della città. È imbarazzante, però, vedere online come tale frontman abbia inteso rispondere alle domande, che, dice, gli sono pervenute. Sui social con la stessa ibridazione dei generi della pubblicità, il candidato ha fatto del mero politainment, con tanto di jingle, fornendo risposte semplificate su Manfredonia come puro intrattenimento”.

“Noi della coalizione Manfredonia2024 vogliamo andare oltre l’emotività, la vera partecipazione è lontana da fenomeni di disinformazione, manipolazione e polarizzazione. O peggio dalle simpatiche macchiette da spot elettorali. Al nostro canale ci stanno arrivando segnalazioni e urgenze importantissime, che meritano rispetto, dedizione, cura. Eccone una tra tante, sui Comparti”.

“Con tutti i soldi che abbiamo sborsato per il consorzio, ci ritroviamo con strade disastrate, marciapiedi infestati da erbacce che creano piccole giungle. Aiuole create e mai riempite. Noi cittadini paghiamo tasse per varie tipologie di servizi, in più siamo costretti a pagare i giardinieri per ripulire le aree circostanti per non ingappare in incendi dolosi ,causati dai soliti incivili sprovveduti . Oppure dobbiamo rimboccarci le maniche e zappare e ripulire, noi stessi”.

“Noi siamo pronti a cambiare Manfredonia e a dare tutte le risposte per farlo al meglio”.

Lo dice in una nota il candidato a sindaco di Manfredonia2024, Ugo Galli.