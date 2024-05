Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del Tar riguardante la Crap (Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica per autori di reato) di Manfredonia, sospendendo l’annullamento dell’autorizzazione concessa al consorzio Metropolis di Molfetta.

Con un’ordinanza cautelare emessa il 23 maggio scorso, la quarta sezione del Consiglio di Stato (presidente Gerardo Mastrandrea, estensore Luca Monteferrante) ha accolto la richiesta della onlus, sospendendo il diniego del cambio di destinazione d’uso per il centro “Zeus”, situato nella frazione “Montagna”. Il Comune di Manfredonia, gestito allora dai commissari prefettizi, aveva rifiutato il cambio di destinazione d’uso, sostenendo che la struttura non fosse compatibile con l’area e che vi fossero vincoli paesaggistici.

Metropolis ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, affermando che il diniego fosse illegittimo e avrebbe portato alla revoca dell’accreditamento istituzionale e alla chiusura della struttura, con gravi conseguenze per gli utenti.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, rilevando che sono necessari ulteriori approfondimenti per stabilire se la struttura possa effettivamente essere considerata un’attività turistico-alberghiera. Inoltre, ha valutato che i vincoli paesaggistici non sembrano impedire il cambio di destinazione d’uso e che il diniego del Comune potrebbe non essere stato emesso rispettando tutti i requisiti di legge.

Il massimo organo della giustizia amministrativa ha anche riconosciuto il periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile per Metropolis in caso di chiusura della struttura. “L’annullamento del cambio di destinazione d’uso – hanno scritto i magistrati – potrebbe comportare la revoca dell’accreditamento istituzionale, con rilevanti pregiudizi per l’appellante e per la continuità del servizio di accoglienza, richiedendo la ricerca di strutture alternative idonee in tempi non prevedibili, considerando la carenza di REMS sul territorio nazionale”. La sospensione del diniego permetterà a Metropolis di continuare a gestire la struttura in attesa della decisione di merito del Tribunale Amministrativo Regionale.

L’importanza della decisione

La decisione del Consiglio di Stato è significativa perché tutela il diritto al lavoro e all’assistenza di persone fragili. La chiusura della struttura di Metropolis avrebbe comportato la perdita di posti di lavoro e la necessità di trovare soluzioni alternative per gli utenti.

Le prossime fasi

Il Consiglio di Stato ha inviato l’ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che dovrà fissare la data dell’udienza di merito. In questa occasione, il Tribunale Amministrativo Regionale deciderà definitivamente sulla legittimità del diniego del cambio di destinazione d’uso.

Lo riporta l’Immediato.