Manfredonia. Sconcerto e profondo dolore per la scomparsa di Raffaele Frattaruolo, classe 1978 di Manfredonia, trovato privo di vita in mattinata nei pressi dell’ex Cava in zona Comparti.

L’uomo risulta sposato, con due figli.

Sul posto stamani gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato. Accertamenti in corso

