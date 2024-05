In Italia, tra i minori scomparsi da lungo tempo senza alcuna traccia, ci sono i nomi di Alessandro Ciavarrella e delle gemelline Livia Cara e Alessia Vera Schepp. Questi due casi misteriosi e irrisolti hanno occupato per anni l’attenzione dei media locali e nazionali, oltre che di programmi come ‘Chi l’Ha Visto?’ su Rai 3.

La scomparsa di Alessandro Ciavarrella

Alessandro Ciavarrella, un sedicenne di Monte Sant’Angelo, è scomparso l’11 gennaio 2009, e si sospetta possa essere una vittima di lupara bianca. Alessandro aveva salutato la madre e la sorella quella mattina, dicendo loro che sarebbe uscito con gli amici. Vestito con jeans blu, un giubbino bomber e scarpe nere, Alessandro è uscito di casa ed è svanito nella nebbia che avvolgeva la città.

Le 10 euro che la sorella Annamaria gli aveva dato per portare a spasso il cane sono rimaste sul comodino. Alcuni testimoni affermano di averlo visto salire su una Golf grigia, ma poi la sua traccia si perde. Il silenzio della comunità ha alimentato sospetti di omertà, mentre la famiglia ha rivelato che Alessandro voleva lasciare gli studi, causando frequenti litigi con la madre. Tuttavia, gli inquirenti hanno scartato subito l’ipotesi di un allontanamento volontario, ritenendo più probabile un’imboscata.

Una lettera anonima al ‘Diario Montanaro’ ha gettato ulteriore luce sulla sua sorte: “Alessandro era un bravo ragazzo, ma l’influenza di amici sbagliati l’ha tradito. Si era messo in un giro più grande di lui e non sapeva come uscirne”. Secondo la lettera, sarebbe stato ucciso dai suoi amici per aver rifiutato di svolgere un compito affidatogli. Un’altra lettera inviata a Penelope Onlus conferma che Alessandro era coinvolto in attività illecite come il furto di auto, sotto la pressione di frequentatori di un bar vicino casa sua.

Quindici anni dopo la sua scomparsa, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi del 25 maggio, è stato piantato un albero di ulivo nel quartiere dove vive la madre, in memoria di Alessandro.

La scomparsa delle gemelline

Il caso delle gemelline Alessia e Livia Schepp, scomparse il 30 gennaio 2011, è altrettanto misterioso. Il padre, Matthias Kaspar Schepp, si è suicidato quattro giorni dopo, il 3 febbraio, presso la stazione Cerignola Campagna, travolto da un treno. La madre, Irina Lucidi, ha denunciato il rapimento compiuto dall’ex marito alle autorità svizzere.

Il 31 gennaio, Matthias Kaspar Schepp è stato visto attraversare il casello autostradale di Annecy, ma le bambine non erano con lui. Successivamente, da Marsiglia, ha inviato una cartolina all’ex moglie, prelevato 7500 euro e acquistato tre biglietti per un traghetto diretto in Corsica. Il 3 febbraio ha pranzato da solo in un ristorante di Vietri sul Mare e poi si è suicidato a Cerignola.

In una lettera inviata prima di morire, Schepp ha scritto: “Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto”, lasciando intendere di averle uccise. Parte del denaro prelevato è stato ritrovato in lettere spedite da Cerignola.

Nonostante vari avvistamenti segnalati in Sardegna tra il 2011 e il 2013, le ricerche non hanno prodotto risultati. Un avvocato sardo ha riferito alla Procura di Cagliari che un cliente gli aveva confidato che le gemelline si trovavano in un campo rom, ma il blitz dei carabinieri del Ros non ha avuto successo.

Irina Lucidi, madre delle gemelline, non ha mai smesso di cercarle e ha fondato Missing Children, un’organizzazione che fornisce assistenza preventiva ai bambini scomparsi in Svizzera e supporto alle famiglie colpite da queste tragedie.