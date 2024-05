Puglia: vaccinazione anti Papilloma a studenti, il GARANTEPRIVACY apre istruttoria

Puglia: vaccinazione antiPapilloma a studenti, il GARANTEPRIVACY apre istruttoria

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni alla Regione Puglia sul progetto di legge che introducel’obbligo per gli studenti di scuole medie, superiori ed università, di presentare una certificazione di avvenuta o mancata vaccinazione al Papilloma virus (HPV) per potersi iscrivere ai relativi corsi di istruzione.

Nella richiesta di informazioni il Garante ricorda che il Regolamento europeosancisce un generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni.

L’Autorità precisa inoltre che, sulla base della normativa di settore, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione può essere richiesta dal personale scolasticoesclusivamentenei casi di vaccinazioni obbligatorie.

Tenuto conto della particolare delicatezza dell’iniziativa, che vede coinvolti anche glistudenti minorenni,il Garante ha dunque invitato la Regione a far pervenire, entro 30 giorni, ogni elemento di informazione utile alla valutazione del caso.