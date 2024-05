Test di Medicina a Foggia, prima sessione con 845 partecipanti

Sono 845, su 941 iscritti, i partecipanti che hanno sostenuto oggi, al Multisala di Foggia-Città del Cinema, il test di accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/25.

Cento i minuti di tempo per rispondere ai 60 quiz divisi in cinque categorie: 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica, 5 di ragionamento logico e 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi.

Cinque invece le possibili opzioni di risposta. Per entrare in graduatoria serve conseguire almeno 20 punti. La prova si è svolta in formato cartaceo. Quella di oggi è una delle due sessioni in programma, l’altra si svolgerà il 30 luglio. Gli esiti verranno pubblicati il 6 giugno e l’8 agosto, mentre la graduatoria finale sarà nazionale e unirà dunque i risultati delle prove svolte nelle varie università.

Alla prova in tutta Italia oltre 71mila aspiranti camici bianchi per 20mila posti a disposizione “Nel caso un candidato abbia sostenuto – spiega una nota dell’Università di Foggia – entrambe le sessioni, verrà scelto il risultato migliore. Conta il punteggio, ovviamente, ma in caso di parità diventa dirimente la posizione, stabilita con criteri precisi, individuati dal Ministero.

Si considerano i punti in quest’ordine: chimica, biologia, fisica e matematica, ragionamento logico, capacità di lettura e conoscenze pregresse”. Tra candidati con disabilità o invalidità certificata pari o superiore al 66% e candidati non disabili o non invalidi, in caso di parità, si dà la precedenza ai primi. In caso di ulteriore parità, in base alla legge si preferisce il candidato più giovane.

Lo riporta l’ANSA