Manfredonia. «Mi duole molto non poter partecipare per impegni presi precedentemente all’incontro organizzato dal Coordinamento “Donna, Vita, Libertà” dal fascinoso tema “Chiamata al Desiderio: il manifesto delle donne per la città”. So che la nostra candidata, l’ex parlamentare Francesca Troiano, psicoterapeuta e psicologa da sempre attenta ed esperta di Pari Opportunità e Politiche di genere saprà ben rappresentare la nostra coalizione civica Manfredonia2024, sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia».

È il commento del candidato sindaco Ugo Galli in ordine all’appuntamento sui quattro focus femminili per la città.

«Il nostro programma ha nella partecipazione uno dei suoi punti di forza- aggiunge Galli- pertanto quando nel manifesto si invitano i candidati a fare di tutto per ritrovare e rafforzare il senso di comunità, tali azioni non possono che vederci in prima linea per immaginare spazi di dialogo tra i cittadini e tra genitori e figli. A tal proposito è importante sottolineare la notizia giunta oggi dalla ASl Fg, che ha comunicato l’avvio dei lavori per le Case della Comunità assegnando alla città di Manfredonia risorse per oltre 750mila euro».

«Avere una Casa di Comunità a Manfredonia- sottolinea il candidato sindaco- significa anche compiere tutta una serie di considerazioni “rosa” a favore delle donne. Nulla ci vieta di pensare che nel servizio possa esservi un luogo di cure primarie per le donne, concertato con l’Asl, per proporre percorsi dedicati, da integrare con il servizio di consultorio e il centro anti violenze.

Come accade già in altre regioni, a Manfredonia si potrebbe pensare ad un servizio di primo approccio alla disforia di genere. Al Policlinico Riuniti di Foggia è già attivo il centro per il cambio di genere, pertanto una sinergia è più che realizzabile per una più attenta salute psicofisica delle donne. Sui temi del gender gap e dell’empowerment femminile è utile aggiungere una riflessione sugli asili nido, comunali e non, fondamentali per un incremento della natalità.

Le donne hanno bisogno di aiuti concreti. Non solo il divario tra padri e madri, ma anche un confronto tra donne con e senza figli conferma l’impatto delle responsabilità genitoriali sulla situazione occupazionale femminile. Come ha scritto la Commissione Europea, Employment and social developments in Europe, la partecipazione al mercato del lavoro delle madri che hanno figli piccoli dipende, in modo considerevole, dal loro accesso a servizi per la prima infanzia che siano di qualità e ad un costo sostenibile».