Ugo Galli: "Un incontro speciale con la famiglia Ricucci"

Manfredonia. “Durante la mia recente visita presso la stimata azienda di trasporti Ricucci, abbiamo avuto il piacere di dibattere e festeggiare insieme. Voglio esprimere il mio profondo ringraziamento per l’accoglienza calorosa e per aver condiviso con me i lodevoli principi ed i solidi valori che sono il cuore della loro attività.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Ricucci per l’ospitalità. Rappresentano un faro di integrità e impegno nella nostra comunità. Il loro spirito imprenditoriale e l’etica del lavoro sono esemplari e vitali per il progresso di Manfredonia”.

#GalliSindaco2024 – La vostra passione e la vostra etica sono un esempio per tutti noi. Insieme, per il Futuro di Manfredonia

#spazioelettorale