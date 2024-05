La madre della neonata trovata senza vita domenica scorsa è stata rintracciata. Il corpo della bambina, ancora con il cordone ombelicale attaccato, era stato scoperto all’interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli a Villa San Giovanni, vicino agli imbarcaderi per la Sicilia. La madre è una ragazza di tredici anni di nazionalità italiana.

La giovane è stata trovata nella casa dei genitori a Villa San Giovanni dai carabinieri e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, che stanno conducendo le indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni.

La ragazza è stata portata in ospedale e ricoverata per setticemia, una condizione derivante dal parto avvenuto lo scorso fine settimana. Le circostanze del parto sono oggetto di indagine da parte degli investigatori.

Le autorità stanno mantenendo il massimo riserbo sui dettagli del caso. Tuttavia, è stato rivelato che la tredicenne proviene da un contesto familiare particolarmente difficile.

Domani è prevista l’autopsia sul corpo della neonata per stabilire se la bambina era già morta al momento della nascita o se il decesso sia avvenuto successivamente. In quest’ultimo caso, si cercherà di determinare le cause della morte.

Le forze dell’ordine continuano a lavorare per ricostruire l’intera vicenda e attribuire eventuali responsabilità.

Lo riporta la Repubblica.