“I cittadini rappresentano la priorità assoluta per chi si candida al ruolo di guida di una comunità. Pertanto, raccogliendo l’invito di Giuseppe de Filippo, Direttore responsabile di StatoQuotidiano.it, sarò presente ai due dibattiti pubblici organizzati il 31 maggio sul tema dell’economia del mare e il 2 giugno per un confronto pubblico in Piazza del Popolo su temi trasversali.

Auspico ci sia la presenza di tutti gli altri candidati sindaci. I cittadini hanno il diritto di ascoltarci su programmi ed azioni per Manfredonia e valutare dal vivo la nostra preparazione e competenze.”

E’ quanto dichiarato in un video odierno da Vincenzo Di Staso, candidato a sindaco di Manfredonia.