Manfredonia, 26 maggio 2025 – Con Determinazione Dirigenziale n. 957 del 26 maggio 2025, il Comune di Manfredonia ha ufficializzato l’affidamento allo studio tecnico professionale ARKLAB s.r.l. della redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza per gli interventi di efficientamento energetico e videosorveglianza nell’area turistica di Siponto, nell’ambito del Progetto Pilota “Capitanata Innovativa e Sostenibile”, finanziato tramite il bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) del 30 luglio 2021.

Il provvedimento, firmato dal Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, giunge al termine di un iter amministrativo articolato che ha visto il Comune di Manfredonia, con Delibere di Giunta n. 2 e n. 5 del gennaio 2022, aderire alla proposta progettuale promossa dall’Amministrazione Provinciale di Foggia e finalizzata allo sviluppo infrastrutturale e alla valorizzazione turistica attraverso l’uso di tecnologie sostenibili.

Il progetto, individuato con CUP J36G22000170001 e CIG B704951457, mira a rafforzare i servizi urbani dell’area di Siponto, nota località costiera del territorio, tramite l’installazione di impianti di illuminazione ecosostenibile e sistemi avanzati di videosorveglianza sul Lungomare del Sole.

A seguito dell’ammissione al finanziamento comunicata con nota del 28 febbraio 2025, e della successiva pubblicazione della Richiesta di Offerta (RDO) n. 5387904/2025 sulla piattaforma MePA, il Comune ha individuato nella società ARKLAB s.r.l., con sede a Sant’Agata di Puglia, il soggetto idoneo ad assumere l’incarico tecnico-professionale, sulla base di un’offerta economicamente vantaggiosa pari a € 38.900,00 (esclusi IVA e contributi previdenziali).

L’importo complessivo dell’affidamento, comprensivo di CNPAIA al 4% e IVA al 22%, ammonta a € 49.356,32, interamente coperto da fondi regionali ai sensi dell’art. 36 della L.R. 45/2013. L’affidamento è stato effettuato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria e quindi soggetto a procedura semplificata, con perfezionamento del contratto tramite scambio di corrispondenza PEC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Di Tullo, ha ritenuto congrua l’offerta di ARKLAB s.r.l. e ha attestato la regolarità tecnica dell’iter istruttorio. Le verifiche preventive sui requisiti e la regolarità contributiva sono state positivamente concluse, in conformità all’art. 99 del D.lgs. 36/2023.

Il provvedimento è stato adottato in conformità al bilancio di previsione 2025–2027, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2025, ed è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Delibera di Giunta n. 53 del 6 marzo 2025.

La progettazione esecutiva e la direzione sicurezza rappresentano una tappa fondamentale per l’avvio degli interventi strutturali e tecnologici che qualificano il progetto “Capitanata Innovativa e Sostenibile” come modello di sviluppo territoriale intelligente e sostenibile. La pubblicazione del provvedimento sarà disponibile all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.