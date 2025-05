Foggia, 27 maggio 2025 – La Giunta Comunale di Foggia, presieduta dalla Sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato nella seduta odierna il programma delle manifestazioni estive 2025, denominato “Foggia Estate 2025”. Si tratta di un progetto culturale e ricreativo che mira a offrire alla cittadinanza e ai visitatori un calendario di eventi artistici, concerti, spettacoli e iniziative di alto profilo culturale, promuovendo al contempo la crescita turistica ed economica della città durante il periodo estivo.

L’atto deliberativo, presentato su proposta dell’Assessore alla Cultura, dott.ssa Alice Amatore, è stato discusso e approvato all’unanimità dalla Giunta, che ha espresso piena condivisione sulla rilevanza di questa iniziativa, ritenuta strategica per il rilancio del territorio foggiano sotto molteplici aspetti, dalla promozione del patrimonio culturale alla valorizzazione delle periferie e delle aree decentrate.

Un progetto culturale di ampio respiro

La Giunta ha sottolineato come l’organizzazione e la gestione delle attività culturali rappresentino una funzione istituzionale fondamentale del Comune, da realizzarsi attraverso programmi specifici e mirati. “Foggia Estate 2025” si presenta come una rassegna artistica e culturale in cui si inseriscono eventi di particolare richiamo, con l’obiettivo di offrire ai cittadini, e in particolare ai residenti che trascorrono l’estate in città, nonché ai turisti, occasioni di svago e momenti di crescita culturale.

Tra le iniziative più attese spicca lo spettacolo in occasione della festa patronale di Ferragosto, che si svolgerà in piazza Cavour, piazza di grande importanza e capace di accogliere un numero significativo di spettatori. Ma il cartellone estivo non si limiterà a questo evento centrale: sono previste numerose altre iniziative diffuse sull’intero territorio comunale, comprese le borgate e le aree periferiche, con l’intento di garantire una distribuzione equilibrata e inclusiva degli appuntamenti culturali.

L’amministrazione comunale ha indicato alcune linee guida precise per la selezione delle proposte di eventi e manifestazioni. La valutazione terrà conto del livello qualitativo degli spettacoli, della capacità di inclusione sociale e riequilibrio territoriale, della tutela occupazionale e della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le arti performative. Particolare attenzione sarà riservata alla realizzazione di progetti nelle periferie, per favorire la partecipazione attiva e la valorizzazione delle realtà locali meno centrali.

Inoltre, sarà determinante la capacità delle proposte di coinvolgere artisti e professionisti del territorio, così da sostenere il tessuto culturale locale e promuovere collaborazioni virtuose tra le diverse realtà artistiche e sociali di Foggia.

Per garantire la massima trasparenza e partecipazione, il programma “Foggia Estate 2025” sarà definito a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, attraverso il quale saranno raccolte manifestazioni di interesse da parte di soggetti e associazioni interessati all’organizzazione di eventi. L’avviso intende individuare proposte coerenti con le indicazioni dell’Amministrazione, assicurando che le iniziative siano adeguate ai luoghi e ai periodi prescelti, con disponibilità a realizzare gli eventi anche nel mese di agosto, periodo tradizionalmente ricco di attività.

Per la realizzazione del programma estivo è stata prevista una dotazione finanziaria di 200.000 euro, già stanziata nel bilancio di previsione 2025/2027, sul capitolo di spesa 18200/00. Questo stanziamento conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione nel sostenere la cultura e gli eventi pubblici come leva di sviluppo locale.

La Giunta ha inoltre certificato la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nel pieno rispetto delle normative vigenti, senza alcun conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti.