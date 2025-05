FOGGIA – Durante il Question Time alla Camera dei Deputati, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha sollevato una pesante accusa riguardo all’utilizzo della base militare di Foggia.

Secondo Bonelli, alcune settimane fa, il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare avrebbe ospitato caccia F-35 israeliani per esercitazioni.

“Avete consentito a quei caccia F-35 di andare a bombardare Gaza, e vi dovreste vergognare”, ha dichiarato Bonelli rivolgendosi al governo.

“Avete garantito una esercitazione militare su una base italiana ai caccia che poi vanno a bombardare Gaza. Vergogna”.

Le parole del deputato sono state pronunciate nel contesto di un dibattito più ampio sulle responsabilità e le implicazioni delle operazioni militari internazionali e sull’uso delle basi italiane per esercitazioni congiunte o supporto a forze straniere.

Il governo non ha ancora rilasciato commenti ufficiali in merito alle accuse di Bonelli, ma la questione potrebbe riaccendere il dibattito pubblico sulla presenza e l’utilizzo delle basi militari italiane in operazioni estere.

Restano da chiarire i dettagli circa le modalità dell’evento e le eventuali autorizzazioni ufficiali rilasciate per l’ospitalità dei caccia israeliani presso la base di Foggia.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.