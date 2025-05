Molfetta (BARI) – Si è conclusa oggi l’operazione di bonifica da ordigni bellici articolata su due giornate, che ha interessato l’area del nuovo scalo portuale della città di Molfetta (BA).

Gli artificieri dell’11° reggimento genio guastatori dell’Esercito Italiano, in collaborazione con il Nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Taranto, articolazione del Gruppo Operativo Subacquei di COMSUBIN della Marina Militare, hanno individuato, recuperato e neutralizzato 10 bombe d’aereo da 30 libbre con caricamento speciale di tipo incendiario, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Il complesso intervento è stato svolto sotto il coordinamento della Prefettura di Bari, che ha garantito il raccordo tra le diverse componenti civili e militari coinvolte, assicurando l’efficacia operativa e il rispetto delle misure di sicurezza previste.

Per assicurare l’incolumità della popolazione durante le operazioni, infatti, è stata istituita un’area di interdizione temporanea di 200 metri in mare e, al momento del brillamento, effettuato in una cava autorizzata nell’entroterra, è stata applicata un’ulteriore interdizione di 200 metri via terra.

Grazie alla corretta e organizzata applicazione di queste misure, l’intervento si è svolto senza causare disagi alla navigazione, alla mobilità o alle attività dei residenti.

L’azione sinergica di Esercito e Marina, in stretta collaborazione con le autorità civili, consentirà al porto di Molfetta di proseguire il proprio percorso di sviluppo in un contesto completamente bonificato e conforme agli standard internazionali di sicurezza.

Occhiello: Sinergia tra Esercito e Marina per la sicurezza del territorio

Fonte: 11°reggimento genio guastatori