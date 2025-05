Inter, colpo in fascia: arriva Luis Henrique dal Marsiglia

L’Inter chiude un nuovo importante acquisto per rafforzare le corsie esterne: Luis Henrique è ufficialmente un giocatore nerazzurro. L’esterno brasiliano classe 2001 arriva dal Marsiglia per 23 milioni di euro più 2 di bonus e ha firmato un contratto fino al 2030. L’accordo tra i due club è stato definito nelle ultime ore, mettendo fine a una lunga trattativa.

Luis Henrique sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi, anche per il Mondiale per Club, e potrebbe presenziare già sabato sera all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera, in occasione della finale di Champions League, per sostenere i suoi nuovi compagni.

Reduce da una stagione brillante con la maglia dell’OM sotto la guida di Roberto De Zerbi, il giovane brasiliano ha collezionato 35 presenze, 9 reti e 10 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Nell’assetto tattico dell’Inter, ricoprirà il ruolo di esterno a tutta fascia, offrendo un’alternativa di qualità a Denzel Dumfries sulla corsia destra.

Con questo innesto, l’Inter aggiunge forza, velocità e imprevedibilità alla propria rosa, confermando la volontà di restare protagonista su tutti i fronti.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.