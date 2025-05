MANFREDONIA – Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia, ha ufficializzato il suo addio a Fratelli d’Italia, scegliendo di aderire al Gruppo Misto. Una decisione che ha suscitato la reazione del deputato FdI Giandonato La Salandra, che in una nota esprime rammarico e riflessioni sull’accaduto.

“Dispiace che Manfredonia perda la propria rappresentanza in consiglio comunale per Fratelli d’Italia – commenta La Salandra – soprattutto perché quel risultato era frutto di un lavoro duro e complesso, maturato in un periodo particolarmente delicato per la politica locale”.

Il parlamentare sottolinea come, ancora una volta, si assista a una dinamica in cui “gli eletti sembrano dimenticare che lo scranno in consiglio è anche merito dei ‘primi dei non eletti’ e del lavoro collettivo. Nessuno entra da solo nelle istituzioni”.

L’ex capogruppo Marasco, nel motivare l’uscita, ha lamentato un presunto disinteresse del governo nazionale. Accusa che La Salandra respinge con fermezza: “Proprio questo governo, con il ministro Lollobrigida e il MASAF, ha riconosciuto per la prima volta i pescatori come ‘agricoltori del mare’, offrendo loro strumenti e diritti finora sconosciuti”.

Il deputato evidenzia anche l’assenza di segnalazioni dirette da parte di Marasco: “Nonostante la mia costante disponibilità, mai mi sono giunte richieste specifiche per Manfredonia. A parte le denunce a Striscia la Notizia, il consigliere non ha mai attivato un dialogo concreto con il partito”.

La Salandra conclude leggendo nell’addio di Marasco una scelta ispirata da quel “civismo funzionale ai cambi di casacca” già visto in altre circostanze: “Mi auguro di sbagliarmi, ma l’impressione è quella. Nonostante tutto, credo che questa uscita possa rappresentare un’opportunità di crescita per Fratelli d’Italia a Manfredonia, rafforzando il lavoro comune con gli alleati del centrodestra per costruire un’alternativa seria all’attuale amministrazione comunale”.