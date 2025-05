Manfredonia, Nicola Ciociola: "A proposito di Giacoma Beccarino"

Ho letto con molta attenzione gli articoli su Giacoma Beccarino, riportati su “STATO QUOTIDIANO”, scritti, rispettivamente, dal dott. Andrea PACILLI, in data 21.05.2025 e dall’ arch. Prof. Michele DI LAURO, in data 18.12.2023.

Queste mie poche note servono, solamente, da stimolo alla lettura di un libro da ritenere molto importante sull’ argomento.

Nella convinzione, anche, che il tutto serva a dimostrare le enormi perplessità circa il presunto rapimento avvenuto nell’ agosto 1620, voglio trascrivere quanto segue.

Nel volume conservato presso “THE LIBRARY OF UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES”, dal titolo “IL P. OTTOMANO FU VERO PRINCIPE? “, saggio storico-critico, scritto dal domenicano padre Daniele M. CALLUS-ROMA-Cooperativa Tipografia-Manuzio-Via di Porta Salaria, n. 23-B-EX BIBLIOTHECA FRANC. BADINGER, si ha modo di leggere della vicenda riguardante la Sultana Zafira, favorita del Gran Turco Ibraim I, e del figlio Osman.

In questo libro, specifico sull’ argomento che ci riguarda, non è mai riportata la vicenda della Beccarino, fino a farla coincidere con la figura storica della Gran Sultana Zafira.

Per avvalorare questa tesi, si deve tenere presente che il padre CALLUS fu professore al Seminario Maggiore di Malta ed ebbe modo di visionare tutta la documentazione esistente nell’ isola, specie quella conservata nei Conventi Domenicani di La Valletta e di Città Notabile.

Dal volume sopradetto, alle pagine 153 e 154, si legge: “…APPENDICE. I. I RITRATTI DEL P. OTTOMANO.

Numerosi furono i ritratti del P. Ottomano stampati quando era ancora in vita. Se ne fecero in Parigi, Roma, Bologna, Firenze, Torino e Lione, in occasione del suo viaggio in Francia. Anzi già prima ne troviamo parecchi. Il P. Bulgarini riferisce di aver visto presso il P. Terracusa “una carta di finissimo intaglio in cui era lineata al vivo la Gran Sultana vestita alla Turchesca con Corona imperiale sul capo, Giovane alla vista non più di quattro lustri, vicino ad essa il Regio Bambolo come in età di tre anni, coverto con Giubba alla turchesca con lo scettro Imperiale nelle mani. Pendea a’ suoi piedi un cartoccio con queste parole” Osman Imperatoris Filius” ritratto al naturale del Figlio dell’ Imperador de’ Turchi Ibraim, e della Sultana sua Madre, preso nel combattimento navale dalle Galee di Malta, dove sta’ al presente. Portato da Malta dal Signor Baulier Ingegniero Regio, stampato per ordine del Re l’anno 1645…”.

Quanto riportato dimostra, sicuramente, che:

1)-Il dipinto, da ritenere unico , singolare ed originale, che ritrae la Sultana Zafira, con il piccolo Osman, è stato conservato a Malta, almeno fino al 1645;

2)-l’ età di Zafira, non più che ventenne, presa schiava il 28 settembre 1644, dai cavalieri di Malta, non coincide con quella della fanciulla sipontina eventualmente rapita nel sacco turchesco dell’ agosto 1620.

Il punto 1) serve a rimarcare che il ritratto conservato a Palazzo S. Domenico, nella stanza del sindaco di Manfredonia, non rappresenta le fattezze fisiche della Beccarino. Tesi già avvalorata, come è risaputo, anche a suo tempo, dal prof. Tommaso ADABBO.

Il punto 2) serve, invece, a smentire, assolutamente, quanto affermato dal Sarnelli nella “CRONOLOGIA de’ Vescovi et Arcivescovi Sipontini”, in cui si parla di una fanciulla rapita nel 1620, dell’ età compresa tra i 7 o 8 anni.

Se questo fosse risultato a verità, la Beccarino , ormai Gran Sultana, quando morì a Malta, il 6 gennaio 1645, avrebbe dovuto avere 32 o 33 anni e “non più di quattro lustri”.

Lo scritto di Padre CALLUS, non riportato negli articoli del dott. PACILLI e dell’ arch. Prof. DI LAURO, è un altro motivo per precisare, definitivamente, e non confondere il “vero storico” con una semplice “favola locale”.

A cura di Nicola Ciociola.