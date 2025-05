“Non andare sul balcone, non c’è niente da festeggiare”.

Era il 29 maggio 1985. Un bambino di otto anni, a Manfredonia, si affacciava curioso al mondo. Quella sera avrebbe potuto essere una festa. Una finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, un’occasione rara, uno di quei momenti in cui le piazze si riempiono e le bandiere sventolano al vento della passione sportiva.

Ma il padre, con lo sguardo grave e la voce ferma, fermò quel gesto. Non era il momento. Non c’era nulla da festeggiare.

Allo stadio Heysel di Bruxelles, quella sera, lo sport si tinse di sangue. Una tragedia annunciata, figlia dell’impreparazione, della superficialità organizzativa e della violenza che già da anni infestava il calcio europeo. I tifosi della Juventus, sistemati nel settore Z, si trovarono improvvisamente assediati da un gruppo di hooligan del Liverpool. La polizia, assente o inefficace, non intervenne in tempo. La folla in panico si accalcò contro un muro fatiscente, che non resse: morirono 39 persone, ferite oltre 600.

Le immagini di quel giorno non si dimenticano. Corpi a terra, bandiere sporche di fango e sangue, occhi sbarrati. La partita si giocò lo stesso, per “evitare ulteriori disordini”, ma per molti — per tutti — quella non fu una vittoria, né una sconfitta. Fu un lutto.

In molte città italiane ci furono cortei funebri improvvisati, fiaccolate, messe di suffragio. Anche a Manfredonia, lontano da Bruxelles ma vicinissima con il cuore, il dolore arrivò forte. Un padre, come tanti altri, sentì il bisogno di proteggere suo figlio non solo dalla violenza, ma dall’idea stessa che si potesse gioire quella sera.

Quel bambino, oggi adulto, ricorda con chiarezza quel momento. Non perché capisse tutto, ma perché capì ciò che contava: il rispetto. La dignità. L’umanità sopra ogni cosa, anche sopra il calcio.

La strage dell’Heysel segnò un punto di non ritorno. L’Inghilterra fu bandita dalle competizioni europee per cinque anni, il Liverpool per sei. Cambiarono le regole, nacquero nuove misure di sicurezza. Ma soprattutto, il mondo si svegliò bruscamente dal sogno del calcio come festa pura e innocente.

Il ricordo dell’Heysel, a quasi quarant’anni di distanza, è ancora una ferita aperta. Per chi c’era, per chi ha perso qualcuno, per chi ha visto morire il senso stesso dello sport. Ma anche per chi, come quel bambino di Manfredonia, ha imparato in quel momento che il dolore degli altri è anche il nostro.