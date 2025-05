Con l’avanzare della riforma sull’accesso ai corsi di laurea in Medicina, emergono nuovi dettagli sul funzionamento del semestre aperto, il nuovo modello che sostituirà il test d’ingresso e supererà il numero chiuso.

Secondo quanto riferito da fonti del Ministero dell’Università, ogni insegnamento sarà strutturato su sei crediti formativi. Le università manterranno piena autonomia nella definizione della metodologia didattica e nell’adeguamento dei piani di studio per l’erogazione degli insegnamenti.

Gli esami di profitto si terranno contemporaneamente in tutte le università in cui è attivo il semestre aperto e saranno previsti due appelli per ciascun insegnamento, distanziati di almeno quindici giorni. Ogni studente potrà rifiutare il voto ricevuto anche in singole prove, avendo così la possibilità di ripetere quell’esame una seconda e ultima volta.

Le prove consisteranno in 31 domande a risposta multipla, da completare in 45 minuti per ciascun insegnamento. La valutazione avverrà in trentesimi, con possibilità di ottenere anche la lode.

Ogni studente potrà iscriversi al semestre aperto fino a tre volte, offrendo così una maggiore flessibilità nell’accesso al percorso formativo.

Questa riforma segna una svolta importante per il futuro della formazione medica in Italia, con l’obiettivo di ampliare l’accesso in modo più equo e sostenibile, mantenendo al contempo criteri rigorosi per la selezione basata sul merito.

Lo riporta Ansa.it.