Manfredonia – Riviera Sud. Momenti di autentico terrore per alcuni cittadini nella serata di ieri, lungo lo svincolo che conduce allo Sciale delle Rondinelle, sul tratto della Riviera Sud del Comune di Manfredonia. Un’automobile, proveniente in senso contrario, ha imboccato lo svincolo frontalmente, rischiando di causare un impatto devastante con un veicolo in transito regolare.

“Istanti di puro panico – racconta una residente – ci siamo visti la morte addosso. Solo per un soffio è stato evitato lo scontro frontale. Purtroppo, dobbiamo riconoscere che la responsabilità non è solo dell’automobilista: la segnaletica stradale è praticamente assente da tempo.”

La denuncia dei residenti non è nuova. Più volte, secondo quanto riferito, la questione è stata sollevata all’attenzione dell’amministrazione comunale, ma finora senza risultati concreti. La mancanza di cartelli stradali chiari e visibili rende particolarmente pericolosa la viabilità, soprattutto in ore serali o con condizioni di scarsa visibilità.

La preoccupazione cresce in vista dell’estate, quando il traffico lungo la litoranea è destinato ad aumentare sensibilmente, portando con sé un maggior rischio per residenti, turisti e pendolari.

“Chiediamo un intervento immediato e risolutivo – prosegue la cittadina – prima che si debba piangere una tragedia annunciata. È inaccettabile che un problema così grave venga ignorato.”