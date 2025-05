Puglia, legge sui pozzi. Il centrodestra: "Abbiamo evitato il caos per rispetto agli agricoltori"

Una giornata tesa in Consiglio regionale, con gli agricoltori in aula e l’aria pesante di protesta. Alla fine, però, la legge regionale sull’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee – la cosiddetta “legge sui pozzi” – è stata approvata. Determinante, ancora una volta, il contributo del centrodestra, che ha scelto di garantire il numero legale e votare il provvedimento “per senso di responsabilità verso un settore, quello agricolo, che da anni è in ginocchio”.

A dichiararlo sono stati i gruppi regionali di centrodestra, che sottolineano come la scelta non sia stata semplice: “La tentazione di abbandonare l’aula era forte. Lasciare alla maggioranza l’onere di affrontare la rabbia degli agricoltori, presenti in Consiglio e maltrattati dal presidente Emiliano che li ha fatti uscire, sarebbe stata una scelta facile. Ma non abbiamo voluto usare il disagio del mondo agricolo per fare campagna elettorale”.

La polemica politica si concentra sull’emendamento – ritenuto inammissibile – che proponeva la sospensione del tributo 630, con una copertura finanziaria prevista. “È la seconda volta che ci viene impedito di mettere ai voti una proposta su questo tema, eppure in passato la sospensione del tributo è già stata applicata. È inaccettabile che venga bloccata con il paravento dell’inammissibilità, senza nemmeno una discussione vera”, accusano i gruppi del centrodestra.

Il riferimento è ai numerosi contenziosi che negli anni hanno visto i giudici dare ragione agli agricoltori, richiamando un principio basilare: non si può pagare una tassa per un servizio che non viene erogato.

“Rivendichiamo l’approvazione della legge sui pozzi – concludono i rappresentanti dell’opposizione – ma è una vittoria amara. Il prezzo pagato è stato alto: quello della democrazia. Abbiamo ingoiato un rospo, abbiamo agito con responsabilità, ma anche con grande disappunto. Il centrodestra avrebbe potuto cavalcare la protesta, ma ha scelto di pensare prima all’interesse dei pugliesi e non alle poltrone tanto care al presidente Emiliano”.