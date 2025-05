FOGGIA – La presenza delle organizzazioni criminali pugliesi si conferma come una delle più articolate e pericolose d’Italia, con un ruolo predominante nel traffico di droga, usura, estorsioni e nell’inquinamento dell’economia legale.

Le indagini della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) evidenziano come i clan abbiano stretto accordi con altre mafie italiane e straniere, consolidando alleanze strategiche che vanno oltre i confini regionali.

Tra le collaborazioni più significative figurano gli affari con le ‘ndrine calabresi, le cosche siciliane e campane, nonché con la mafia albanese.

Queste alleanze consentono ai clan pugliesi di ampliare il proprio raggio d’azione, coinvolgendo settori diversi e rafforzando la loro presenza anche in territori lontani dalla Puglia.

In particolare, si segnala l’interesse delle mafie pugliesi verso l’Emilia Romagna, regione in cui – pur non emergendo ancora un’infiltrazione strutturata nell’economia legale – si sono registrati segnali di presenza occasionale di soggetti collegati ai clan.

Nonostante le lunghe detenzioni di alcuni boss storici, i capi delle organizzazioni continuano a mantenere un ruolo di controllo sugli affari anche dall’interno delle carceri.

La loro capacità di influenzare il territorio e le attività economiche si manifesta attraverso collusioni con ambienti politici locali, da Nord a Sud della regione.

Un esempio emblematico è rappresentato dalle indagini sulla criminalità a Manfredonia, dove sono emerse collusioni tra il clan Lombardo-Romito-Ricucci e alcuni esponenti politici locali.

Nel Foggiano, inoltre, sono state interdette nove società e ditte individuali operanti nel settore dell’allevamento bovino, ritenute riconducibili al clan Montanari di Monte Sant’Angelo.

Oltre all’attività nel pascolo abusivo e nell’agroalimentare, queste imprese sarebbero state utilizzate per ottenere fondi pubblici tramite società collegate alla criminalità organizzata.

La DIA ha sottolineato come molteplici provvedimenti interdittivi siano stati adottati contro aziende operanti anche fuori regione, tutte risultate collegate a ambienti mafiosi pugliesi.

L’attenzione si concentra anche sull’espansione dei clan in regioni come Molise e Abruzzo, dove si registra una proiezione extraregionale della Società foggiana.

Sebbene attualmente non ci siano segnali di infiltrazione stabile nell’economia legale di queste aree, recenti operazioni investigative hanno evidenziato la presenza occasionale di soggetti legati alle mafie pugliesi.

L’inchiesta “Codice interno” della Dda di Bari ha portato all’arresto di 130 persone nel 2024, evidenziando lo scambio elettorale politico-mafioso e le collusioni con ambienti politici locali.

Tra queste figure spiccano i rapporti tra il clan Lombardo-Romito-Ricucci di Manfredonia e alcuni esponenti del panorama politico locale.

Lo riporta bari.corriere.it