Todde non si arrende: respinto il ricorso, ma ricorrerà in l'appello

Il Tribunale civile di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello. La decisione, firmata il 3 gennaio, era legata a presunte irregolarità nelle spese elettorali sostenute da Todde durante la campagna per le elezioni regionali del febbraio 2024.

Secondo i giudici, le violazioni riguarderebbero la mancata apertura di un conto corrente dedicato e l’assenza di un mandatario elettorale, due requisiti fondamentali per la trasparenza dei finanziamenti elettorali.

Nonostante il rigetto del ricorso, la presidente Todde annuncia battaglia: “Andiamo avanti: impugniamo la sentenza, perché le violazioni contestate non sussistono, come già rilevato dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica di Cagliari”. La decisione finale sulla decadenza spetterà ora al Consiglio regionale della Sardegna.

Todde ha inoltre ribadito il rispetto istituzionale per l’autorità giudiziaria, pur contestando il merito della decisione: “Rispettiamo, ma non condividiamo la decisione dei giudici. A differenza di chi sceglie lo scontro, noi crediamo nello Stato di diritto, che ci garantisce tre gradi di giudizio. Abbiamo il dovere di difenderci nel processo, non dal processo”.

Nel frattempo, si attende una pronuncia della Corte costituzionale, convocata per il 9 luglio, che dovrà chiarire un nodo giuridico centrale: la legge nazionale sulla decadenza degli amministratori può essere applicata anche in Sardegna, Regione a statuto speciale? La risposta potrebbe incidere in modo decisivo sull’esito del procedimento.

