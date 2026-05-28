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ROMA VIOLENTATA 32enne segregata e violentata per tre giorni: cinque fermi

Una 32enne di origine colombiana sarebbe stata segregata e costretta a subire violenze sessuali di gruppo per tre giorni

32enne segregata e violentata per tre giorni: cinque fermi

32enne segregata e violentata per tre giorni: cinque fermi - Fonte Immagine: adnkronos.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una 32enne di origine colombiana sarebbe stata segregata e costretta a subire violenze sessuali di gruppo per tre giorni all’interno di uno stabile abbandonato in via Cesare Tallone, a Roma. La vicenda ha portato la polizia capitolina a eseguire cinque fermi di indiziato di delitto nei confronti di altrettanti uomini, accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, la donna, arrivata nella Capitale circa dieci giorni prima dei fatti, sarebbe stata avvicinata il 19 maggio all’esterno di un locale da un uomo dopo aver manifestato l’intenzione di acquistare una dose di hashish.

L’uomo l’avrebbe convinta a seguirlo per concludere la cessione della sostanza. Dopo circa 30 minuti di cammino, la vittima sarebbe stata fatta salire con la forza su un furgone e poi condotta nello stabile abbandonato, dove sarebbe iniziato il dramma.

Da quel momento la donna sarebbe stata trattenuta contro la sua volontà e sottoposta a ripetute violenze sessuali, secondo l’ipotesi accusatoria compiute da più persone che si sarebbero alternate nell’arco di circa 36 ore. Gli indagati avrebbero agito in un contesto di minacce e sopraffazione, approfittando anche di un presunto stato di alterazione della vittima dovuto alla somministrazione di sostanze stupefacenti.

Solo dopo tre giorni la 32enne sarebbe riuscita a fuggire in strada, in condizioni di evidente shock e seminuda, riuscendo a chiedere aiuto a un passante che ha allertato il 112.

La donna è stata poi trasportata al Policlinico Casilino, dove gli accertamenti medici avrebbero riscontrato segni compatibili con violenze e uno stato di alterazione riconducibile a sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito dagli investigatori.

Le indagini hanno portato all’individuazione dei presunti responsabili, riconosciuti anche tramite individuazione fotografica da parte della vittima.

Nel corso dei controlli nello stabile sono state inoltre identificate altre persone presenti nell’edificio: undici cittadini extracomunitari sono stati destinatari di provvedimenti di espulsione e trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.

Le verifiche proseguono per chiarire ulteriori aspetti della vicenda, tra cui le ipotesi di sequestro di persona e sottrazione di documenti e telefono cellulare della vittima, che le sarebbero stati sottratti durante la segregazione.

Lo riporta adnkronos.com.

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