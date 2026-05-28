A Carlantino torna la Festa della Madonna della Ricotta

Carlantino si prepara a celebrare la Festa della Madonna della Ricotta, una delle ricorrenze popolari e religiose più caratteristiche della provincia di Foggia, profondamente legata alla transumanza e alla tradizione contadina. L’appuntamento è in programma domenica 31 maggio, con un’intera giornata dedicata a fede, sapori, musica e memoria storica.

La manifestazione renderà omaggio alla Madonna dell’Annunziata, conosciuta nel borgo come “Madonna della Ricotta”, nome nato da un’antica usanza pastorale tramandata nei secoli.

La giornata si aprirà fin dal mattino con il suono delle campane e lo sparo dei mortaretti, mentre alle 8 partirà il corteo musicale dello storico complesso bandistico “Celenna” di Celenza Valfortore, che attraverserà il paese.

Dalle 8.30 spazio alla rievocazione storica della preparazione della ricotta, con numerosi stand dove pastori e produttori locali lavoreranno il latte per realizzare formaggi, mozzarelle e ricotta, mostrando ai visitatori tutte le fasi della trasformazione e offrendo degustazioni delle specialità tipiche.

Alle 11 si terrà la Santa Messa in onore della Madonna, celebrata da Padre Jobin, seguita dall’evento musicale “Sinfonie di Mezzogiorno”, ancora una volta animato dal complesso bandistico “Celenna”.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18.30, prenderà il via la solenne processione per le vie del paese, accompagnata dalle effigi della Madonna e dell’Arcangelo Gabriele, insieme alle autorità civili e religiose.

La festa proseguirà in serata con il concerto live della Tribute Band, dedicato ai grandi successi della musica italiana e con un omaggio speciale a Vasco Rossi, Cesare Cremonini e agli 883. A chiudere i festeggiamenti, a mezzanotte, sarà uno spettacolo pirotecnico nella piana Annunziata.

“È una festa molto importante perché ha una storia piena di significati che, in passato, toccava ben tre regioni, Puglia, Molise e Abruzzo, unite dalle stesse tradizioni e radici culturali”, ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia. “È una ricorrenza molto sentita dai miei concittadini perché rappresenta non solo il culto religioso per la Vergine Maria ma riproduce l’appartenenza alle nostre tradizioni e alla civiltà contadina dei nostri territori”, ha aggiunto.

La Madonna della Ricotta deve il suo nome a una tradizione legata alla transumanza. In passato, infatti, pastori provenienti da Abruzzo, Molise e Centro Italia conducevano le greggi a pascolare sul Monte San Giovanni, fermandosi nei terreni di Carlantino. Prima di ripartire, in segno di gratitudine verso la comunità e la Madonna dell’Annunziata, lasciavano in dono latte, ricotta e formaggi, dando origine a una consuetudine diventata simbolo identitario del territorio.

Dal 2023, dopo un lungo intervento di recupero durato dieci anni, è stata riaperta anche la Cappella della Santissima Annunziata, luogo simbolo della devozione locale. L’evento è promosso dal Comitato Feste, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Carlantino, con l’obiettivo di accogliere visitatori provenienti dal Foggiano e dal vicino Molise.