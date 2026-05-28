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Home // Focus // Allegri-Napoli, è fatta: manca solo l’ufficialità

ALLEGRI NAPOLETANO Allegri-Napoli, è fatta: manca solo l’ufficialità

Allegri avrebbe dato immediatamente la propria disponibilità, senza particolari richieste preliminari

Allegri primo in classifica con il Milan: quarta miglior partenza in carriera in Serie A

allegri ph Noi Milan

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Focus // Sport //

NAPOLI – Massimiliano Allegri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma tutti gli indizi conducono ormai verso la scelta definitiva del presidente Aurelio De Laurentiis, deciso ad affidare all’ex tecnico di Milan e Juventus l’eredità di Antonio Conte.

Nelle ultime ore era tornato d’attualità anche il nome di Vincenzo Italiano, liberatosi consensualmente dal Bologna. Una coincidenza che aveva alimentato nuove indiscrezioni sul possibile inserimento del club azzurro. Tuttavia, secondo quanto filtra dall’ambiente partenopeo, la pista Allegri avrebbe progressivamente preso il sopravvento.

De Laurentiis avrebbe infatti mantenuto aperte entrambe le opzioni fino all’ultimo, valutando con attenzione profili ed esperienze prima della partenza prevista per Los Angeles il prossimo 5 giugno. Alla fine, però, avrebbe prevalso la convinzione che Allegri rappresenti il candidato ideale per guidare il Napoli nella prossima stagione.

A pesare nella scelta sarebbero stati soprattutto il curriculum e l’esperienza internazionale dell’allenatore livornese. Come Conte, anche Allegri può vantare sei scudetti conquistati in Serie A, oltre a una lunga consuetudine con le competizioni europee. Un profilo considerato perfetto per garantire continuità tecnica e ambizioni elevate al progetto azzurro.

La mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League non avrebbe inciso negativamente sulla valutazione del presidente partenopeo, che continua a considerare Allegri uno dei tecnici più vincenti e affidabili del panorama italiano.

Secondo indiscrezioni, anche alcuni tentennamenti di Italiano avrebbero favorito il sorpasso definitivo dell’ex allenatore bianconero. Il tecnico del Bologna avrebbe infatti chiesto qualche giorno di riflessione prima di dare una risposta definitiva al Napoli, nonostante un’intesa già impostata su un contratto biennale da circa tre milioni di euro a stagione.

Al contrario, Allegri avrebbe dato immediatamente la propria disponibilità, senza particolari richieste preliminari. L’accordo sarebbe ormai definito: contratto di due anni e ingaggio intorno ai cinque milioni di euro a stagione.

Restano ora da completare gli ultimi dettagli burocratici e organizzare la firma, prevista a Roma nei prossimi giorni. Successivamente il Napoli potrà concentrarsi sul mercato estivo, con Allegri chiamato a indicare strategie, conferme e possibili rinforzi per costruire la squadra del futuro. Lo riporta l’Ansa.

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