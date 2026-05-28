ASE S.p.A.: pubblicati gli avvisi per Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti

MANFREDONIA – ASE S.p.A. ha pubblicato gli avvisi finalizzati all’acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della società partecipata. Le procedure rientrano nelle attività ordinarie di governance aziendale e sono finalizzate a garantire le funzioni di controllo, vigilanza e revisione previste dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, gli avvisi riguardano: la manifestazione di interesse per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale; la manifestazione di interesse per la nomina del Revisore Legale dei Conti.

ASE invita i professionisti interessati a consultare attentamente la documentazione pubblicata sul sito istituzionale della società e a presentare la propria candidatura nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate negli avvisi ufficiali.

I link per consultare gli atti sono disponibili sul portale istituzionale di ASE S.p.A.:

Manifestazione di interesse per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore Legale dei Conti.

Le figure oggetto della selezione rivestono un ruolo centrale nell’attività di controllo amministrativo e contabile della società, con compiti di vigilanza sulla corretta gestione e sull’osservanza delle disposizioni di legge e statutarie.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di ASE S.p.A. all’indirizzo www.asemanfredonia.it.