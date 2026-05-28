CERIGNOLA/FOGGIA/SAN SEVERO – Maxi blitz all’alba contro le bande specializzate negli assalti ai bancomat. Sei persone originarie del Foggiano, residenti tra Cerignola, Foggia e San Severo, sono finite al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Teramo in seguito a un tentato colpo avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 marzo scorso a Colonnella, in Abruzzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe agito con una pianificazione accurata, utilizzando due auto e strumenti compatibili con la cosiddetta tecnica della “marmotta”, il sistema esplosivo utilizzato per far saltare sportelli Atm e casse continue.

L’obiettivo iniziale sarebbe stato uno sportello bancario della zona, ma la presenza di sistemi di sicurezza e alcune difficoltà operative avrebbero costretto il commando a cambiare piano nel corso della notte. La banda si sarebbe quindi spostata verso un ufficio postale, dove sarebbe stato tentato un secondo assalto mediante l’inserimento dell’ordigno nella fessura del bancomat.

Anche in questo caso, però, il colpo non avrebbe fruttato il bottino sperato. Dopo la deflagrazione e i danni provocati alla struttura, il gruppo avrebbe deciso di fuggire rapidamente imboccando l’autostrada A14 nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Determinante, per l’inchiesta, il lavoro dei carabinieri che hanno analizzato immagini di videosorveglianza, sistemi di lettura targhe, tracciati gps e tabulati telefonici. Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire gli spostamenti delle vetture utilizzate durante il raid e di attribuire ruoli precisi ai componenti della presunta organizzazione.

Tra gli elementi raccolti dagli investigatori anche il furto di un’auto avvenuto poche ore prima dell’assalto: il mezzo sarebbe poi stato utilizzato durante l’azione criminale. Secondo gli inquirenti, il gruppo operava con modalità organizzate e con compiti ben definiti tra autisti, vedette ed esecutori materiali.

Nel provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria viene evidenziata la presunta elevata pericolosità del sodalizio e il concreto rischio di reiterazione dei reati, in un contesto investigativo che continua a monitorare il fenomeno degli assalti ai bancomat, sempre più diffuso negli ultimi anni in diverse regioni italiane.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, reati legati al tentato furto aggravato, alla ricettazione e all’utilizzo di materiale esplodente.

Il procedimento resta nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Lo riporta la notiziaweb.it.