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Home // Capitanata // Camera Penale di Capitanata, sciopero delle udienze per 5 giorni. Mari: “Fatti di eccezionale gravità”

GIUSTIZIA CAPITANATA Camera Penale di Capitanata, sciopero delle udienze per 5 giorni. Mari: “Fatti di eccezionale gravità”

L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle istituzioni su presunte criticità emerse in un procedimento della Procura di Perugia

Camera Penale di Capitanata, sciopero delle udienze per 5 giorni. Mari: “Fatti di eccezionale gravità”

Il presidente della Camera Penale di Capitanata, l’avvocato Massimiliano Mari - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

La Camera Penale di Capitanata “Achille Iannarelli” ha aderito all’astensione nazionale dalle udienze penali proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, prevista dall’8 al 12 giugno. La mobilitazione comporterà cinque giorni di stop, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni su presunte criticità emerse in un procedimento della Procura di Perugia relativo alla captazione e registrazione di colloqui tra detenuti e difensori nella Casa Circondariale di Perugia.

Secondo la Camera Penale, i fatti segnalati inciderebbero su principi fondamentali dello Stato di diritto, in particolare sulla tutela del rapporto riservato tra avvocato e assistito, considerato elemento centrale del diritto di difesa.

“Si tratta di fatti di eccezionale gravità, che incidono su principi fondamentali dello Stato di diritto, compromettendo il carattere inviolabile del rapporto tra difensore e assistito e, con esso, l’effettività del diritto di difesa, presidio imprescindibile di ogni processo equo”, ha dichiarato il presidente della Camera Penale di Capitanata, l’avvocato Massimiliano Mari.

Mari ha inoltre ribadito che la riservatezza dei colloqui difensivi rappresenta un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, chiedendo che la vicenda sia oggetto di pieno accertamento per assicurare il rispetto del segreto professionale.

“Il rispetto del diritto di difesa costituisce il parametro attraverso cui si misura la tenuta democratica di un ordinamento e non può tollerare deroghe, eccezioni o compressioni di alcun genere”, ha concluso Mari.

Lo riporta foggiatoday.it.

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