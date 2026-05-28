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COMUNE MANFREDONIA Casa Sollievo e Comune di Manfredonia, F.I.: “Il commissariamento una liturgia necessaria”

Secondo gli esponenti dell’opposizione, il chirografo papale, documento ufficiale firmato dal Pontefice, rappresenterebbe una scelta inevitabile

Casa Sollievo e Comune di Manfredonia, F.I.: "Il commissariamento una liturgia necessaria"

Casa Sollievo e Comune di Manfredonia, F.I.: "Il commissariamento una liturgia necessaria" - Fonte Immagine: Facebook, Ugo Galli - consigliere comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Un parallelismo tra la crisi di Casa Sollievo della Sofferenza e la situazione amministrativa del Comune di Manfredonia. È quanto sostengono i consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi, che in una nota intervengono dopo la decisione del Santo Padre di istituire una commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione legata all’ospedale voluto da San Pio.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, il chirografo papale, documento ufficiale firmato dal Pontefice, rappresenterebbe una scelta inevitabile alla luce della situazione debitoria della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, stimata in circa 250 milioni di euro. Una decisione che, a loro dire, dovrebbe ispirare interventi analoghi anche in ambito amministrativo locale.

Nel mirino dei consiglieri finiscono in particolare le modalità di gestione del Comune di Manfredonia, accusato di silenzio e cattiva amministrazione su questioni considerate centrali per la città. Tra gli esempi citati, la vicenda dell’abbandono di oltre 200 tonnellate di ecoballe nella zona di Sciale di Lauro, definita una situazione di estrema gravità dal punto di vista ambientale.

I firmatari della nota lamentano inoltre una presunta mancanza di attenzione istituzionale da parte dell’amministrazione comunale rispetto ai temi della messa in sicurezza ambientale, della gestione dei servizi pubblici essenziali, della riscossione dei tributi locali e del decoro urbano.

Critiche vengono rivolte anche alla gestione delle proroghe nei servizi comunali, considerate dai consiglieri uno strumento straordinario divenuto, invece, ordinario. Nel documento si contesta inoltre una presunta confusione tra funzioni politiche e tecniche, con riferimento ad atti amministrativi e delibere riguardanti servizi pubblici essenziali, tra cui quello dell’igiene urbana.

Particolarmente severo il giudizio sulla programmazione relativa agli asili nido, per un valore stimato di oltre 4 milioni di euro, rispetto alla quale i consiglieri esprimono forti perplessità sul rischio economico che, a loro avviso, graverebbe interamente sulle casse comunali.

Non manca poi una critica al nascente piano strategico per cultura e turismo, ritenuto carente sul fronte del sostegno alle attività commerciali e della valorizzazione delle connessioni economiche legate allo sviluppo territoriale.

Infine, i consiglieri puntano il dito contro il sostegno economico del Comune alla Giornata del Rifugiato, contestando modalità e priorità delle scelte amministrative.

Nel documento, gli esponenti dell’opposizione sintetizzano la propria posizione con un giudizio netto: “Sì, il chirografo, sì”, evocando la necessità di un intervento straordinario anche sul piano amministrativo locale.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.

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