Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

"ZITTI E BUONISSIMI" // L’emergenza rifiuti scuote la Capitanata (anche Manfredonia), ma la politica resta muta
28 Maggio 2026 - ore  13:27

CALEMBOUR

CLELIA DITANO // Brindisi, morì cadendo nel vano ascensore: la Procura chiede il processo per quattro persone
28 Maggio 2026 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // «Contro la mafia servono anche autocritica e Stato»: la lettera aperta di Giuseppe Ciuffreda al Procuratore Melillo

MELILLO CIUFFREDA «Contro la mafia servono anche autocritica e Stato»: la lettera aperta di Giuseppe Ciuffreda al Procuratore Melillo

"La mafia in provincia di Foggia è forte, radicata e pericolosa – scrive – ma di fronte a questa realtà non basta chiedere ai cittadini di denunciare"

Giovanni Melillo. fonte. antimafia2000

Giovanni Melillo. fonte. antimafia2000

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Una riflessione dura ma rispettosa, carica di memoria personale e di interrogativi sul ruolo dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. È quella affidata a una lettera aperta da Giuseppe Ciuffreda al Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo, dopo le recenti dichiarazioni del magistrato sulla gravità del fenomeno mafioso in Capitanata.

Ciuffreda, figlio di un imprenditore ucciso per essersi opposto al racket, parte da un riconoscimento netto dell’impegno della Direzione Nazionale Antimafia e delle forze dell’ordine, esprimendo gratitudine per le operazioni investigative condotte sul territorio foggiano. Ma accanto all’apprezzamento emerge anche un disagio profondo.

«La mafia in provincia di Foggia è forte, radicata e pericolosa – scrive – ma di fronte a questa realtà non basta chiedere ai cittadini di denunciare. Occorre interrogarsi anche su ciò che lo Stato e la magistratura possono migliorare».

Il passaggio centrale della lettera ruota attorno a due parole che, secondo Ciuffreda, mancano nel dibattito pubblico: “chiediamo scusa”. Non un’accusa personale nei confronti di Melillo, di cui riconosce “scrupolo e competenza”, ma una richiesta di autocritica istituzionale rispetto ai limiti mostrati negli anni nel contrasto alle mafie.

L'IMPRENDITORE NICOLA CIUFFREDA, VITTIMA AGGUATO A FOGGIA (PH vittimedimafia)
L’IMPRENDITORE NICOLA CIUFFREDA, VITTIMA AGGUATO A FOGGIA (PH vittimedimafia)

 

Ciuffreda ricorda il sacrificio del padre e quello di Giovanni Panunzio, sottolineando come spesso chi denuncia venga lasciato solo. «Ci viene chiesto coraggio – osserva – ma è legittimo domandarsi se i generali stiano facendo bene il loro lavoro».

Nella lettera si affronta anche il tema delle indagini archiviate, dei ritardi della giustizia e della percezione di inefficacia da parte dei cittadini. Lo stesso autore racconta di essere ancora in attesa di riscontri dopo aver presentato denuncia per una grave truffa subita mesi fa.

«Non pretendo di avere ragione – scrive – ma almeno di sapere che qualcuno abbia preso in considerazione ciò che ho denunciato».

Pur ribadendo la necessità di una mobilitazione collettiva contro la criminalità organizzata, Ciuffreda invita istituzioni e magistratura a un confronto più diretto e sincero con la società civile.

«Siamo tutti dalla stessa parte – conclude – ma dobbiamo guardarci negli occhi, nella chiarezza e nella franchezza. La mancanza di quel “chiediamo scusa”, mi creda, pesa molto».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO