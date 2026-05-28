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Home // Brindisi // Curato con oppioidi, in realtà aveva un tumore: muore a 47 anni

IVAN RICCIARDI Curato con oppioidi, in realtà aveva un tumore: muore a 47 anni

Otto mesi di dolori insopportabili, ricoveri continui e una diagnosi arrivata, secondo i familiari, troppo tardi

Curato con oppioidi, in realtà aveva un tumore: muore a 47 anni

Curato con oppioidi, in realtà aveva un tumore: muore a 47 anni - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Brindisi // Cronaca //

Otto mesi di dolori insopportabili, ricoveri continui e una diagnosi arrivata, secondo i familiari, troppo tardi. La morte di Ivan Ricciardi, 47 anni, deceduto nel reparto di Oncologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, è ora al centro di un’indagine giudiziaria.

La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro della salma, l’acquisizione dell’intera documentazione sanitaria e il rinvio dei funerali, in attesa di una probabile autopsia che possa chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

L’attività investigativa è partita dopo la denuncia presentata dal figlio dell’uomo alla polizia, assistito dall’avvocato Rita Ciccarese. Sotto la lente degli inquirenti finiscono l’ospedale Perrino di Brindisi, il Vito Fazzi di Lecce e la dottoressa di medicina generale che seguiva il paziente.

Ricciardi, residente a Squinzano, avrebbe convissuto per mesi con fortissimi dolori alla schiena, tali da costringerlo spesso a letto. Per alleviare le sofferenze sarebbe stato sottoposto anche a terapie con oppioidi, senza però che venisse individuata la reale origine del problema.

Nonostante le numerose visite e gli accessi nelle strutture ospedaliere, secondo quanto denunciato dai familiari, nessuno avrebbe individuato tempestivamente la patologia oncologica. La diagnosi di tumore polmonare in stadio avanzato è arrivata soltanto il 24 maggio scorso. Il giorno successivo, il 47enne è morto.

Ora sarà la magistratura a stabilire se vi siano stati ritardi diagnostici, omissioni o eventuali responsabilità mediche che possano aver inciso sul tragico epilogo della vicenda.

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