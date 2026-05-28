MANFREDONIA – Nuovo passo avanti per il progetto di recupero e messa in sicurezza dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri. Il Comune di Manfredonia ha ufficializzato anche l’aggiudicazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il cantiere finanziato con fondi PNRR.

La determina dirigenziale n. 1133 del 25 maggio 2026 dispone infatti l’affidamento dell’incarico al professionista Giuseppe Maurizio Infante, con studio a Manfredonia, che ha presentato un ribasso del 15,837% nell’ambito della procedura negoziata curata dalla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere.

L’importo netto dell’affidamento ammonta a 58.947,50 euro. Anche in questo caso il Comune ha revocato l’incarico precedentemente assegnato all’architetto Michele Prencipe, dirigente del quinto settore comunale, che aveva temporaneamente ricoperto il ruolo di coordinatore della sicurezza durante la fase iniziale dell’intervento.

La stessa determina contiene inoltre una significativa modifica organizzativa relativa alla gestione del procedimento. A seguito del futuro pensionamento dell’ingegnere Giuseppe Di Tullo, previsto dal primo settembre 2026, il Comune ha deciso di nominare nuovo Responsabile unico del procedimento proprio l’architetto Michele Prencipe, che seguirà le successive fasi di esecuzione e collaudo dell’opera.

Contestualmente è stata prevista anche la liquidazione delle competenze maturate dal Rup uscente e dal personale interno coinvolto nelle fasi di progettazione, gara e affidamento lavori. L’importo complessivo riconosciuto ammonta a circa 20mila euro.

L’intervento sull’ex Nautico rientra tra i progetti di rigenerazione urbana finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, per un valore complessivo di 4 milioni e 899mila euro. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2026, termine fondamentale per il mantenimento del finanziamento europeo.

L’opera punta alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dell’importante complesso edilizio cittadino di via Dante Alighieri, destinato a diventare uno degli interventi strategici di recupero urbano finanziati dal PNRR sul territorio di Manfredonia.

A cura di Michele Solatia.