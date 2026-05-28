Foggia, inaugurati i monumenti in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, giovedì 28 maggio, la cerimonia di inaugurazione dei monumenti dedicati alle vittime dei bombardamenti del 1943. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni e rappresentanti delle associazioni del territorio in un momento di raccoglimento e memoria collettiva.

Le commemorazioni si sono tenute tra Piazzale Vittorio Veneto e Piazzale On. Vincenzo Russo, luoghi simbolici scelti per custodire il ricordo di una delle pagine più dolorose della storia cittadina.

Nel corso della mattinata è stato ribadito il valore della memoria come strumento per trasmettere alle nuove generazioni i principi della pace, della responsabilità civile e della consapevolezza storica.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria cittadina promosso dall’amministrazione comunale e dalle realtà impegnate nella tutela della storia locale.

A cura di Giovanna Tambo.