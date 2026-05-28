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FOGGIA BOMBARDAMENTI Foggia, inaugurati i monumenti in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943

Si è svolta questa mattina, giovedì 28 maggio, la cerimonia di inaugurazione dei monumenti dedicati alle vittime dei bombardamenti del 1943

Foggia, inaugurati i monumenti in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943

Foggia, inaugurati i monumenti in memoria delle vittime dei bombardamenti del 1943 - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, giovedì 28 maggio, la cerimonia di inaugurazione dei monumenti dedicati alle vittime dei bombardamenti del 1943. L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni e rappresentanti delle associazioni del territorio in un momento di raccoglimento e memoria collettiva.

Le commemorazioni si sono tenute tra Piazzale Vittorio Veneto e Piazzale On. Vincenzo Russo, luoghi simbolici scelti per custodire il ricordo di una delle pagine più dolorose della storia cittadina.

Nel corso della mattinata è stato ribadito il valore della memoria come strumento per trasmettere alle nuove generazioni i principi della pace, della responsabilità civile e della consapevolezza storica.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione della memoria cittadina promosso dall’amministrazione comunale e dalle realtà impegnate nella tutela della storia locale.

A cura di Giovanna Tambo.

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