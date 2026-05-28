FOGGIA — La nuova Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro finisce al centro di un’interrogazione parlamentare. La senatrice Aloisio ha presentato un’interrogazione a risposta scritta ai ministri dell’Agricoltura e del Made in Italy per chiedere chiarimenti sul decreto direttoriale del 16 gennaio 2026 che ha istituito la CUN, approvandone regolamento, listino prezzi e scheda di mercato.

Al centro delle contestazioni vi sono tre aspetti ritenuti particolarmente critici: la frammentazione territoriale del prezzo, i possibili effetti anticoncorrenziali del nuovo sistema e i criteri di rappresentatività adottati nella composizione della Commissione.

Secondo quanto evidenziato nell’atto parlamentare, il nuovo impianto prevede listini differenziati per quattro macro-aree — Nord, Centro, Sud e Isole — una scelta che, secondo la senatrice, rischierebbe di entrare in contrasto con la finalità originaria della CUN prevista dalla legge del 2015: garantire un prezzo nazionale unico, trasparente e rappresentativo del mercato italiano del grano duro.

“La suddivisione territoriale potrebbe riprodurre le distorsioni tipiche delle vecchie borse merci locali, riducendo l’efficacia della CUN come riferimento nazionale”, si legge nell’interrogazione.

Altro punto contestato riguarda il rischio di fenomeni speculativi e accordi spartitori. Secondo Aloisio, la segmentazione geografica del mercato potrebbe favorire pratiche anticoncorrenziali a danno dei produttori agricoli, in particolare dei cerealicoltori del Mezzogiorno non inseriti nei contratti di filiera.

L’interrogazione punta inoltre l’attenzione sui criteri di rappresentanza adottati per la composizione della Commissione. In particolare viene contestato il riferimento ai quantitativi storici registrati nei fascicoli SIAN degli iscritti alle principali organizzazioni agricole, un meccanismo che — secondo i promotori dell’iniziativa — limiterebbe la libertà di delega verso associazioni indipendenti o realtà sindacali diverse da quelle tradizionalmente riconosciute.

Per questo la senatrice chiede al Governo di chiarire:

quali motivazioni tecniche abbiano portato all’adozione di listini distinti per macro-aree anziché di un prezzo unico nazionale;

se il nuovo sistema possa compromettere la trasparenza del mercato e favorire pratiche anticoncorrenziali;

quali interventi urgenti si intendano adottare per garantire una rappresentanza più aperta e pluralista all’interno della CUN;

se il Governo intenda sospendere in autotutela gli effetti del decreto e delle nomine, in attesa dell’esame del ricorso straordinario presentato al Consiglio di Stato.

“Serve una CUN davvero nazionale, trasparente e rappresentativa, che tuteli chi coltiva e non chi concentra il potere di mercato”, afferma Saverio De Bonis, presidente di GranoSalus. “Un unico riferimento di prezzo e regole di rappresentanza aperte e neutrali sono condizioni essenziali per difendere il reddito dei produttori, soprattutto nel Mezzogiorno”.

L’interrogazione riaccende così il confronto sul futuro della governance del mercato cerealicolo italiano e sul delicato equilibrio tra trasparenza, rappresentanza e tutela del reddito agricolo.

Link all’interrogazione parlamentare:

https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=Sindisp&id=1507484&idoggetto=0