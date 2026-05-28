“Gratta e S.Foggia”: la proposta per promuovere turismo, commercio e prodotti della Capitanata

Un’iniziativa originale per valorizzare Foggia, il Gargano e i Monti Dauni, unendo promozione territoriale, prodotti locali e turismo. È questa l’idea alla base di “Gratta e S.Foggia”, proposta pensata come una sorta di “gratta e vinci” foggiano, capace di trasformarsi in uno strumento di marketing territoriale. La propone a StatoQuotidiano.it un autista del tpl cittadino.

Il nome gioca sul doppio significato del termine “sfoggia”: da un lato “mostrare”, dall’altro il richiamo diretto alla città di Foggia. L’obiettivo sarebbe infatti quello di “sfoggiare” le eccellenze della Capitanata, portandole all’attenzione del mercato nazionale e internazionale.

Secondo la proposta, chi acquista prodotti locali potrebbe ricevere un biglietto omaggio denominato “Gratta e S.Foggia”. In caso di vincita, il possessore avrebbe diritto a sconti, agevolazioni o servizi gratuiti per visitare Foggia, il Gargano o i Monti Dauni.

L’iniziativa potrebbe coinvolgere non solo attività alimentari e produttori locali, ma anche negozi, officine, imprese commerciali e realtà del territorio, creando una rete diffusa tra economia, turismo e promozione culturale.

L’idea punta a un principio semplice: prima ancora di accogliere i turisti, bisogna invogliarli e invitarli a scoprire il territorio. Un progetto che, se sviluppato con il coinvolgimento degli enti competenti e delle attività locali, potrebbe diventare uno strumento innovativo per rafforzare l’immagine della Capitanata e sostenere il tessuto commerciale.

A cura di Giovanna Tambo.