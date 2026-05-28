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VINCENZO D'ANGELO Intervento su un neonato al primo giorno di vita: il primato mondiale di Vincenzo d’Angelo

Effettuato con successo un intervento su un neonato affetto da malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di vita

Intervento su un neonato al primo giorno di vita: il primato mondiale di Vincenzo d’Angelo

Vincenzo d’Angelo - Fonte Immagine: humanitas.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Le comunità di San Giovanni Rotondo e San Severo, attraverso i rispettivi Club Rotary, rendono omaggio al professor Vincenzo d’Angelo, neurochirurgo originario di San Severo, riconosciuto per aver raggiunto un primato mondiale nella neurochirurgia neonatale.

Il medico è stato infatti il primo al mondo ad aver eseguito con successo un intervento su un neonato affetto da malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di vita. L’operazione, effettuata il 17 gennaio 2012, ha avuto esito positivo: il paziente, oggi quattordicenne, gode di ottime condizioni di salute.

Il riconoscimento alla carriera sarà conferito sabato 30 maggio alle ore 11 presso il Centro di Spiritualità “Padre Pio” in via Anna Frank a San Giovanni Rotondo, iniziativa promossa dai due Club Rotary locali in collaborazione con il Liceo “Maria Immacolata” e l’Istituto Tecnico “Luigi Di Maggio”. L’evento sarà anche un’occasione di confronto e orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso professionale del professor d’Angelo

Il professor Vincenzo d’Angelo, nato e cresciuto a San Severo e residente a San Giovanni Rotondo, si è laureato in Medicina a Bologna con 110/110 e lode, specializzandosi poi in Neurochirurgia e Neurologia a Milano.

Ha iniziato la carriera all’ospedale Niguarda di Milano, per poi diventare direttore del reparto di Neurochirurgia di Casa Sollievo della Sofferenza, ruolo ricoperto per 24 anni. Successivamente ha proseguito la sua attività come senior consultant presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano e come adjunct professor alla Humanitas University.

Nel corso della carriera è stato visiting professor in prestigiose università e centri internazionali, tra cui Columbia University, New York University, le facoltà di Medicina di Filadelfia e Cincinnati e l’Henry Ford Hospital. È inoltre membro internazionale della Società Statunitense di Neurochirurgia e ha ricoperto incarichi accademici presso le università di Roma, Catania, Ancona e Foggia, oltre che all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Nel 2008 la rivista Class lo ha inserito tra i dieci migliori neurochirurghi italiani per il suo contributo pionieristico nelle tecniche operatorie. Tra i numerosi riconoscimenti, il 23 ottobre 2024 ha ricevuto il premio alla carriera dalla Società Italiana di Neurochirurgia durante il 73° congresso nazionale a Bari.

Lo riporta foggiatoday.it.

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