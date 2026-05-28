L’emergenza rifiuti scuote la Capitanata (anche Manfredonia), ma la politica resta muta

"ZITTI E BUONISSIMI"

Come valutare, tra l’altro, l’inconsistenza di una classe politica (di qualsiasi ‘colore’)? La sua valenza, il distacco dalle problematiche di una comunità?

Anche attraverso i ritardi nella comunicazione, l’indifferenza — voluta o meno — rispetto a notizie d’attualità che riguardano il territorio.

Ieri, 27 maggio, c’è stata una maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari contro un presunto sistema di traffico illecito di rifiuti tra Campania, Puglia e Lazio.

I Carabinieri del NOE di Bari hanno eseguito 19 misure cautelari: 30 gli indagati, coinvolte anche 16 tra imprese e società.

Qui la nostra inchiesta, dopo l’ascolto in esclusiva con gli inquirenti: https://short.do/LvVgBc

Un disastro. Una “bomba ecologica”, come scrivono spesso e superficialmente i giornali.

Direi piuttosto: una schifezza enorme, considerando che tonnellate di rifiuti venivano scaricate nell’Alto Tavoliere, nei Monti Dauni, a Foggia e anche a Manfredonia. Tutto grazie a un sistema consolidato: imprese, mediatori, autotrasportatori, utilizzo di fondi agricoli e altri meccanismi ben rodati.

Come Statoquotidiano.it, ci occupiamo da tempo di questa situazione pericolosa, allarmante, di questo autentico dramma territoriale. Il territorio è la ricchezza più grande. Il territorio è di tutti.

Nonostante qualcuno abbia tentato di ridimensionare la questione, a Manfredonia, in località Sciali di Lauro (Riviera Sud), sono state sversate oltre 200 tonnellate di rifiuti speciali, “ecoballe” (blocchi di rifiuti solidi urbani triturati, selezionati e avvolti in strati di pellicola plastica).

Eppure non ne ha parlato quasi nessuno, ad eccezione del Partito Democratico, attraverso la segreteria cittadina guidata da Matteo Panza.

Al netto delle tante critiche rivolte al PD in questi anni, e al netto della volontà di evidenziare il lavoro dell’assessorato di riferimento, va riconosciuto il merito della comunicazione diffusa.

Per il resto? Un grande silenzio.

Per progetti, convegni e stucchevolezze varie, invece, c’è sempre la fila dell’ovvietà e la corsa alla rilevanza inutile.

L’irrilevanza sociale, economica, politica, è solamente una logica conseguenza.