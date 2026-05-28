Dopo oltre due decenni di detenzione, torna in libertà Armando Li Bergolis, 51 anni, originario di Monte Sant’Angelo e ritenuto una figura apicale del clan Li Bergolis-Miucci, tra i gruppi storicamente legati alla mafia garganica.
L’uomo ha lasciato il carcere dopo 22 anni di reclusione, parte dei quali trascorsi anche in regime di 41 bis, il carcere duro previsto per detenuti considerati particolarmente pericolosi e legati alla criminalità organizzata.
La scarcerazione riaccende inevitabilmente l’attenzione sulle sanguinose faide che per anni hanno segnato il Gargano, territorio teatro di scontri tra gruppi criminali rivali.
Il nome di Armando Li Bergolis compare tra gli imputati del processo Iscaro-Saburo, il maxi procedimento giudiziario scattato il 23 giugno 2004 con 99 ordinanze di custodia cautelare, considerato uno dei passaggi chiave nell’accertamento dell’esistenza della mafia garganica.
In quel procedimento, Li Bergolis venne condannato a 27 anni di carcere, pena condivisa anche dal fratello Matteo Li Bergolis, che dovrebbe tornare in libertà nei prossimi mesi. Un altro fratello, Franco Li Bergolis, è stato invece condannato all’ergastolo.
Lo riporta ansa.it.