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MANFREDONIA TACCHINARDI Manfredonia: Alessio Tacchinardi ospite speciale dello Juventus Official Fan Club

Nel corso della serata sarà infatti possibile incontrare Alessio Tacchinardi, scattare foto ricordo e ricevere autografi

Manfredonia: Alessio Tacchinardi ospite speciale dello Juventus Official Fan Club

Alessio Tacchinardi - Fonte Immagine: juventus.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Eventi // Manfredonia //

Il Juventus Official Fan Club Manfredonia organizza un appuntamento esclusivo dedicato agli appassionati di calcio con la partecipazione di un volto storico del panorama calcistico italiano: Alessio Tacchinardi.

L’evento sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento, della passione e della solidarietà, offrendo ai presenti l’opportunità di vivere momenti speciali tra racconti, incontri e condivisione.

Nel corso della serata sarà infatti possibile incontrare Alessio Tacchinardi, scattare foto ricordo e ricevere autografi, vivendo da vicino l’esperienza con l’ex centrocampista bianconero.

A seguire è prevista una cena esclusiva presso Tenuta Santa Lucia, con la partecipazione speciale dello stesso Tacchinardi.

L’appuntamento è fissato per il 18 giugno 2026 alle ore 20:30, presso Tenuta Santa Lucia a San Giovanni Rotondo.

I ticket sono disponibili presso New Bar Europa (Via Tribuna), Mamma Gaetana (Via Barletta) e Bar Funky (Via G. Vittorio).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 5660103.

Un’occasione speciale per tutti gli amanti del calcio e dello sport, pronti a vivere una serata esclusiva insieme a uno dei protagonisti del calcio italiano.

Lo riporta su Facebook, Radio Manfredonia Centro.

1 commenti su "Manfredonia: Alessio Tacchinardi ospite speciale dello Juventus Official Fan Club"

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