Manfredonia: Alessio Tacchinardi ospite speciale dello Juventus Official Fan Club

Il Juventus Official Fan Club Manfredonia organizza un appuntamento esclusivo dedicato agli appassionati di calcio con la partecipazione di un volto storico del panorama calcistico italiano: Alessio Tacchinardi.

L’evento sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento, della passione e della solidarietà, offrendo ai presenti l’opportunità di vivere momenti speciali tra racconti, incontri e condivisione.

Nel corso della serata sarà infatti possibile incontrare Alessio Tacchinardi, scattare foto ricordo e ricevere autografi, vivendo da vicino l’esperienza con l’ex centrocampista bianconero.

A seguire è prevista una cena esclusiva presso Tenuta Santa Lucia, con la partecipazione speciale dello stesso Tacchinardi.

L’appuntamento è fissato per il 18 giugno 2026 alle ore 20:30, presso Tenuta Santa Lucia a San Giovanni Rotondo.

I ticket sono disponibili presso New Bar Europa (Via Tribuna), Mamma Gaetana (Via Barletta) e Bar Funky (Via G. Vittorio).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 5660103.

Un’occasione speciale per tutti gli amanti del calcio e dello sport, pronti a vivere una serata esclusiva insieme a uno dei protagonisti del calcio italiano.

Lo riporta su Facebook, Radio Manfredonia Centro.