Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

"ZITTI E BUONISSIMI" // L’emergenza rifiuti scuote la Capitanata (anche Manfredonia), ma la politica resta muta
28 Maggio 2026 - ore  13:27

CALEMBOUR

CLELIA DITANO // Brindisi, morì cadendo nel vano ascensore: la Procura chiede il processo per quattro persone
28 Maggio 2026 - ore  09:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. “Ca…, in questa via corrono come pa..i!”

INCIDENTE VIA GARGANO Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. “Ca…, in questa via corrono come pa..i!”

Alcuni residenti hanno segnalato la pericolosità del tratto, chiedendo maggiori controlli, soprattutto per l’alta velocità di alcuni mezzi e comportamenti imprudenti alla guida

Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. "Ca..., in questa via corrono come pa..i!"

Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. "Ca..., in questa via corrono come pa..i!" - sq

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 28 maggio 2026. Incidente stradale questa sera, intorno alle 20.10, in via Gargano a Manfredonia, prolungamento precedente l’arteria per la SS89 Garganica. Secondo le prime informazioni raccolte, un’auto non avrebbe dato precedenza a uno scooter. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale del 118.

Fortunatamente le conseguenze non sarebbero gravi: il giovane alla guida dello scooter avrebbe riportato solo una distorsione.

Alcuni residenti hanno segnalato la pericolosità del tratto, chiedendo maggiori controlli, soprattutto per l’alta velocità di alcuni mezzi e comportamenti imprudenti alla guida: “Basta, bisogna intervenire. A prescindere dall’incidente di questa sera, qui si corre troppo! E’ una via dove ci sono tanti pedoni!”.

Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. "Ca..., in questa via corrono come pa..i!"
Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. “Ca…, in questa via corrono come pa..i!” – sq

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. “Ca…, in questa via corrono come pa..i!”"

  1. Pochi finiscono le regole del codice,stradale, tutti guidano a al cazzo di porco, tutte e tutti con il cellulare in mano durante la guida, nessun controllo, nessuna vigilanza! Vergognosa anarchia incivile!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO