Manfredonia, 28 maggio 2026. Incidente stradale questa sera, intorno alle 20.10, in via Gargano a Manfredonia, prolungamento precedente l’arteria per la SS89 Garganica. Secondo le prime informazioni raccolte, un’auto non avrebbe dato precedenza a uno scooter. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale del 118.
Fortunatamente le conseguenze non sarebbero gravi: il giovane alla guida dello scooter avrebbe riportato solo una distorsione.
Alcuni residenti hanno segnalato la pericolosità del tratto, chiedendo maggiori controlli, soprattutto per l’alta velocità di alcuni mezzi e comportamenti imprudenti alla guida: “Basta, bisogna intervenire. A prescindere dall’incidente di questa sera, qui si corre troppo! E’ una via dove ci sono tanti pedoni!”.
2 commenti su "Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. “Ca…, in questa via corrono come pa..i!”"
Pochi finiscono le regole del codice,stradale, tutti guidano a al cazzo di porco, tutte e tutti con il cellulare in mano durante la guida, nessun controllo, nessuna vigilanza! Vergognosa anarchia incivile!
A Manfredonia tanti corrono perché in preda agli effetti devastanti dei narcotici e alcolici