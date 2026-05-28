Manfredonia, incidente in via Gargano: coinvolti auto e scooter. "Ca..., in questa via corrono come pa..i!" - sq

Manfredonia, 28 maggio 2026. Incidente stradale questa sera, intorno alle 20.10, in via Gargano a Manfredonia, prolungamento precedente l’arteria per la SS89 Garganica. Secondo le prime informazioni raccolte, un’auto non avrebbe dato precedenza a uno scooter. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale del 118.

Fortunatamente le conseguenze non sarebbero gravi: il giovane alla guida dello scooter avrebbe riportato solo una distorsione.

Alcuni residenti hanno segnalato la pericolosità del tratto, chiedendo maggiori controlli, soprattutto per l’alta velocità di alcuni mezzi e comportamenti imprudenti alla guida: “Basta, bisogna intervenire. A prescindere dall’incidente di questa sera, qui si corre troppo! E’ una via dove ci sono tanti pedoni!”.